Buque de guerra ruso se une a maniobras navales chinas e iraníes cerca de Sudáfrica

El desembarco de un buque de guerra ruso en Sudáfrica para participar en ejercicios militares con fuerzas chinas e iraníes ha encendido alarmas en Washington y genera incertidumbre en el ámbito internacional.

En la jornada del viernes, un buque de guerra de Rusia llegó a una base naval en la costa sudafricana, sumándose a la flota de un destructor y un barco de suministro chinos y un buque de apoyo iraní que ya se encontraban en aguas locales. Estas maniobras, que comenzarán el sábado, forman parte del ejercicio conocido como «Voluntad de Paz 2026», liderado por China e involucrando a las armadas de los 11 países del grupo BRICS.

Un Ejercicio Militar Controversial

El ejercicio militar, programado inicialmente para noviembre de 2025, fue postergado debido a la coincidencia con la cumbre del G20 en Johannesburgo. Esta cumbre, de la que Estados Unidos se retiró, se vio marcada por tensiones relacionadas con las relaciones de Sudáfrica con Rusia e Irán.

Implicaciones para las Relaciones Internacionales

Sudáfrica se enfrenta a un dilema diplomático significativo. Mientras que el ejército sudafricano defiende la importancia de estos ejercicios para mejorar la cooperación naval y la seguridad de las rutas comerciales, la implicación de países como Rusia e Irán podría dañar sus relaciones con Washington, que ha expresado su preocupación sobre la creciente colaboración entre Pretoria y estas naciones.

Aliados Enemigos Comunes

La asociación entre Rusia e Irán ha robustecido en el contexto del conflicto en Ucrania, donde Irán ha estado suministrando drones que Rusia utiliza en sus ataques. Este entorno ha llevado a Estados Unidos a tomar medidas contra la flota de petróleo rusa, supuestamente vinculada a Caracas y Teherán, avivando aún más las tensiones existentes.

Refugiados Sudafricanos: Un Tema Controversial

En medio de esta compleja situación, el gobierno de Estados Unidos anunció restricciones en la admisión de refugiados, dando prioridad a sudafricanos blancos, lo que generó descontento en Pretoria. El Ministerio de Relaciones Interiores de Sudáfrica ha rechazado estas afirmaciones, calificaciones que consideran «infundadas» y cargadas de motivos políticos.

Con el telón de fondo de estos ejercicios militares, las relaciones entre Sudáfrica y sus aliados tradicionales se encuentran en un punto crítico, donde la búsqueda de una mayor independencia en la política exterior podría ser un juego arriesgado.