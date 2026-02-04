BCRA implementará su propio índice de inflación tras controversia con el INDEC

La nueva estrategia del Banco Central de la República Argentina marca un hito en la política económica nacional al establecer su propio índice de inflación subyacente, buscando así mayor precisión en la medición de precios.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha dado a conocer una sorprendente decisión en su enfoque económico. A partir de ahora, la entidad comenzará a elaborar su propio índice de inflación subyacente, después de enfrentar meses de incertidumbre debido al retraso en la nueva metodología de medición implementada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Origen de la Decisión

Esta medida se presenta en un contexto de fuertes críticas por la demora en el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del organismo oficial, lo que ha generado tensiones con economistas y llevó incluso a la renuncia de su director, Marco Lavagna.

¿Qué Implica el Nuevo IPC Subyacente?

El índice, denominado IPC subyacente (IPC-S BCRA), tiene como objetivo ofrecer una medición más estable de la inflación, al eliminar componentes extremadamente volátiles, como los precios de la carne, alquileres y otros gastos. Este nuevo indicador se basa parcialmente en el IPC núcleo que desarrolla el INDEC, que ya excluye productos estacionales y regulados, pero el BCRA optimiza aún más esta canasta para su análisis.

Fundamentos y Utilidad

Según el BCRA, este índice es «sencillo, construido con información pública y fácilmente replicable», lo cual facilitará el monitoreo de precios clave para la política monetaria. La evolución de este indicador será crucial para la implementación de la fase 4 del plan monetario vigente. Si el índice subyacente muestra una desaceleración, el BCRA podría tener más flexibilidad para expandir la base monetaria y adquirir dólares, impulsando así la actividad económica.

Comparativa de Inflación

En diciembre de 2025, mientras el IPC general y la inflación núcleo aumentaron en un 2,8% y 3% respectivamente, el IPC-S BCRA solo subió un 2,1%, marcado por su menor volatilidad. A lo largo de 2025, las variaciones interanuales promediaron un 31,5% (IPC general), 33,1% (núcleo) y 28,1% en el índice subyacente del BCRA.

Expectativas de Publicación

Aún no hay una fecha oficial para la publicación regular del IPC-S BCRA, aunque algunos analistas sugieren que su lanzamiento podría coincidir con las series del INDEC para incrementar su credibilidad. Otros, en cambio, especulan que podría ser presentado durante un periodo de inflación más baja.