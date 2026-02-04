Rafael Núñez Huesca recibe el premio Sapientia Cordis por ‘La nación sin autoestima’

La obra "La nación sin autoestima" del autor español Rafael Núñez Huesca ha sido reconocida con el prestigioso premio Sapientia Cordis, destacando su aguda reflexión sobre la identidad en España.

El jurado del premio Sapientia Cordis ha elogiado la excepcional «solidez intelectual» y «lucidez de diagnóstico» del trabajo galardonado, según se informó desde CEU Ediciones. La distinción, que incluye un premio de 15.000 euros, fue otorgada a Núñez Huesca por su obra «La nación sin autoestima», donde examina las profundas raíces del malestar identitario en España y analiza los conceptos de nación, ciudadanía y autoestima colectiva en el contexto actual del país.

Un Análisis Detallado de la Identidad Española

El jurado, compuesto por figuras destacadas como Luis Alberto de Cuenca, María Calvo, y Jorge Freire, entre otros, valoró especialmente la rigurosidad analítica del autor, así como la claridad y profundidad en la exposición de sus ideas. La obra se presentó como un diagnóstico esencial del dinámico contexto social y cultural que atraviesa España.

Otros Reconocimientos en el Certamen

En la presente edición también se entregaron dos accésits. Uno fue para Javier Redondo Jordán por su obra «Coordenadas del Paraíso. Irán y la eterna búsqueda de los orígenes», una investigación que profundiza en la identidad y las raíces de la sociedad iraní. El segundo accésit fue concedido a Ricardo Calleja Rovira por su libro «Aventurar la libertad».

Sobre Rafael Núñez Huesca

Nacido en Alicante en 1980, Núñez Huesca es actualmente portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Su trayectoria también incluye cuatro años como redactor de discursos en la Comunidad de Madrid, y cuenta con una formación sólida en Publicidad y Periodismo, además de un máster en Industrias Culturales.

En el ámbito académico, ejerce la docencia en la Universidad Francisco de Vitoria, donde lidera la asignatura de Análisis Político. Además, colabora regularmente con medios de comunicación y ha sido galardonado con el Premio Ricardo Ortega de Periodismo.

El Valor del Premio Sapientia Cordis

Considerado uno de los premios más relevantes en su categoría, el Sapientia Cordis busca fomentar investigaciones rigurosas sobre temas de identidad, ciudadanía y responsabilidad colectiva en la sociedad española contemporánea. Según CEU Ediciones, el jurado destacó la claridad con la que Núñez Huesca aborda las tensiones y desafíos actuales en torno a la construcción de la identidad colectiva en España.

El texto «La nación sin autoestima» investiga las causas subyacentes del sentimiento identitario, estableciendo vínculos entre la percepción nacional y el papel activo de la ciudadanía. El enfoque crítico y la profundidad de los conceptos presentados fueron factores decisivos para el reconocimiento otorgado.

Temáticas Abordadas en las Otras Obras Reconocidas

Las obras «Coordenadas del Paraíso» y «Aventurar la libertad» también abordan temas relevantes, como la búsqueda de orígenes y la aplicación de la libertad en distintas sociedades. Este premio, que se entrega anualmente, tiene como objetivo resaltar estudios de ensayo que enriquezcan el pensamiento y el debate intelectual en el país.

Un Trayecto Académico y Profesional Reconocido

La trayectoria de Núñez Huesca se caracteriza por una constante presencia en el ámbito académico y mediático, con un enfoque en la reflexión sobre política y sociedad, así como en la divulgación de pensamientos que estimulen debates enriquecedores.