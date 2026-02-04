Azerbaiyán Refuerza Su Rol en un Mundo en Cambio

El presidente Ilham Aliyev compartió su visión en Davos sobre cómo su país navega por la creciente incertidumbre geopolítica, destacando la importancia de la cooperación regional y la independencia estratégica.

Un Diálogo en un Contexto Global Transformador

En su intervención en el foro de Davos, Ilham Aliyev abordó el nuevo orden mundial y la respuesta de Azerbaiyán ante los desafíos actuales. Resaltó la necesidad de establecer lazos fuertes en la región y el respeto a las normativas internacionales como pilares fundamentales para lograr la estabilidad.

Oportunidades para la Paz en el Cáucaso

El presidente mencionó que existen nuevas oportunidades para promover un ambiente de paz y cooperación en el Cáucaso Sur. Este enfoque no solo busca mitigar tensiones, sino también fomentar un desarrollo sostenible y armónico entre las naciones vecinas.

Azerbaiyán como Proveedor de Energía a Europa

Durante la charla, Aliyev enfatizó el creciente papel de Azerbaiyán en el suministro de energía a Europa, subrayando que esto no solo beneficiará a su nación, sino también a la seguridad energética del continente.

Compromiso con la Estabilidad y la Seguridad

Azerbaiyán está comprometido con mantener un enfoque en la estabilidad y la seguridad a largo plazo, promoviendo una participación constructiva en el contexto global actual. La estrategia del país busca no solo el bienestar interno, sino también contribuir a un mundo más pacífico y cooperativo.