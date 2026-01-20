martes, enero 20, 2026
BCRA incrementa reservas y supera los u$s700 millones en enero de 2026

El Banco Central de Argentina Aumenta sus Reservas: ¿Qué Significa para la Economía?

En un reciente movimiento estratégico, el Banco Central de la República Argentina ha vuelto a incrementar sus reservas, alcanzando un nivel que no se veía desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. Este artículo profundiza en los detalles y las implicaciones de esta decisión para el país.

El lunes 19 de enero de 2026, el Banco Central de Argentina realizó la compra de 21 millones de dólares, lo que elevó las reservas a un total de 44.808 millones de dólares. Este valor representa el más alto desde el inicio de la gestión actual. Según Portfolio Personal de Inversiones (PPI), el incremento de las reservas brutas, que fue de 201 millones de dólares en un solo día, se atribuyó principalmente a la variación en la valuación del oro y el yuan.

Un Mercado Cambiario Calmo

Durante esta jornada, el mercado cambió notablemente debido al feriado en Estados Unidos, lo que resultó en un volumen operado muy bajo. Esto permitió que se mantuviera la calma cambiaria, con el dólar mayorista registrando un leve incremento del 0,3%, alcanzando los 1.434,5 pesos argentinos. Por su parte, el dólar A3500 creció apenas un 0,1%, ubicándose en 1.432,7 pesos.

Estrategia de Compras del BCRA

El BCRA ha mostrado una tendencia constante a acumular dólares en lo que va del mes. Hasta la fecha, solo ha habido una rueda en la que no se realizaron compras, lo que resalta la determinación de la autoridad monetaria para sostener los bonos a pesar de la tensión en el valor del peso.

Cifras de Compras de Dólares en Enero

Desde el 5 de enero de 2026, el BCRA ha adquirido más de 700 millones de dólares en un total de 11 ruedas. A continuación, se detallan las compras realizadas:

21 millones de dólares

83 millones de dólares

9 millones de dólares

62 millones de dólares

43 millones de dólares

55 millones de dólares

55 millones de dólares

187 millones de dólares

47 millones de dólares

125 millones de dólares

21 millones de dólares

Compras notables: La jornada del 14 de enero se destacó con una compra de 187 millones de dólares, seguida de 125 millones el 16 de enero y 83 millones el 6 de enero.

Proyecciones a Futuro

El gobierno argentino establece un objetivo de adquisición de divisas que oscila entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares para el año en curso, dependiendo de la remonetización de la economía. Santiago Bausili, presidente del BCRA, afirmó que la acumulación de reservas estará condicionada por la demanda de dinero y la disponibilidad de liquidez en el mercado de cambios.

Estado Actual de las Reservas Netas

Las reservas netas continúan en números negativos, cerrando el 19 de enero con un saldo de –1.424 millones de dólares. Este valor refleja la influencia de swaps, encajes y acuerdos financieros recientes, elementos que limitan la disponibilidad de capital por parte del BCRA.

Reservas brutas del BCRA y discriminadas al 19 de enero de 2026.

