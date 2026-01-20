El Incidente Entre Miguel Abuelo y Charly García: La Historia Desconocida

La historia del rock argentino está llena de momentos inolvidables, pero pocos se comparan con el tenso cruce entre Charly García y Miguel Abuelo. Un episodio que revela las complejidades de estas dos leyendas de la música nacional.

En una reciente charla, Cachorro López, bajista de Los Abuelos de la Nada, se refirió a la relación entre Charly García y Miguel Abuelo. Según López, “Charly carecía de paciencia para con Miguel; había una falta de entendimiento que, tal vez, se debía al gran ego de Charly”.

El Papel de Charly en Los Abuelos

Gustavo Bazterrica, el icónico guitarrista de la banda, reveló que durante las primeras etapas, Charly guiaba a él, Andrés Calamaro y Cachorro en el proceso de creación. “Nos indicó que diéramos un paso al frente», recuerda Bazterrica, sugiriendo que Miguel no estaba en la misma sintonía. Charly fue el productor del álbum debut de Los Abuelos, lo que marcó un cambio significativo: “Abrió el grupo a nuevas voces y composiciones”, lo que generó tensiones con Abuelo.

La Dichosa Disco Sobremonte

La canción «Con Abuelo», de Calamaro, incluida en el álbum Honestidad brutal de 1999, captura esta relación complicada. Con versos que oscilan entre la admiración y la ironía, el tema refleja las tensiones del pasado: “Miguel, cojones/Parecés el Brian Jones”. Sin embargo, también destaca la generosidad de Miguel: “Siempre dejando que cantara junto a él”.

Un Recuerdo desde Sobremonte

Principios de 1983 en la famosa disco Sobremonte de Mar del Plata. La productora de Daniel Grinbank organizó el evento y los músicos fueron tratados como celebridades. Según Juanjo Carmona en su libro Miguel Abuelo. El paladín de la libertad, la noche transcurrió tranquila hasta que las cosas se tornaron tensas.

Un Encuentro Incendiario

Charly, en una muestra de orgullo, se acercó a Miguel y le robó una copa de champagne. Abuelo, sorprendido, le preguntó: “¿Qué hacés acá? ¿Yo te invité?”. Charly, en un arrebato, rompió la copa, lo que provocó la reacción inmediata de Miguel, quien no dudó en propinarle una cachetada que resonó por todo el boliche.

La Perspectiva de Calamaro

En una entrevista con este diario, Calamaro reflexionó sobre esa noche, recordando que el ambiente creativo y a veces distante de la banda estaba marcado por “episodios ásperos”, pero también por un sentido de amistad y espíritu lúdico. A pesar de la tensión, las historias de camaradería también abundan.

¿Cachetada o Piña?

El incidente ha generado opiniones encontradas. Algunos testimonios sugieren que fue una “piña”, ya que Miguel había tenido experiencias en el boxeo de joven. En ese contexto, la fuerza de la acción cobra otro significado, y las viejas rivalidades fluyen hacia la superficie.

Un Testimonio Decisivo

La fotógrafa del rock, Andy Cherniavsky, quien vivió de cerca la escena de los años 80, recordó el impacto de esa noche. “Miguel le dio una piña tan precisa que rompió sus lentes”. Este hecho no pasó desapercibido y, como reveló más tarde Cherniavsky, “era un estallido guardado por mucho tiempo”.

La Ira de Miguel y sus Consecuencias