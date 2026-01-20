Un camionero se convierte en multimillonario gracias a una predicción astrológica

Tom Naylor, un camionero británico, se convirtió en noticia mundial tras ganar £15,5 millones en la Lotería Nacional del Reino Unido en 2001, transformando por completo su vida y su pasión por los autos de lujo.

Tom Naylor, quien en 2001 transportaba mercancías en su camión de 16 toneladas, se convirtió en uno de los ganadores más insólitos de la Lotería Nacional del Reino Unido. Con un premio de £15,5 millones, su vida dio un giro sorprendente, dejando atrás su humilde Ford Granada para disfrutar de una impresionante colección de autos de alta gama.

La Elección de Números: Un Toque de Suerte Astral

La elección de los números ganadores por parte de Naylor no fue un acto al azar. Tom se inspiró en el horóscopo de Mystic Meg, quien le aconsejó a los Géminis, como él, guardar el boleto de lotería en una taza amarilla para atraer la buena suerte. Sin embargo, al no tener una taza a mano, decidió pegar su boleto en un libro de mapas amarillo que había en su camión.

Un Suceso Rápido y Transformador

Apenas nueve horas después de este gesto, Tom descubrió que su boleto coincidía con los números ganadores. Esta victoria inesperada marcó un antes y un después en su vida. “Desde la primera vez que jugué, supe que iba a ganar”, recordaron Tom y su esposa Rita en entrevistas posteriores.

Pasión Automotriz: Una Colección de Ensueño

El premio millonario permitió a Naylor explorar su amor por los autos de lujo. Con los años, reunió una colección impresionante en su garaje, que incluye modelos icónicos de marcas como Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, y un Hummer. Destacan en su colección un potente Ford Mustang V8, tres elegantes Jaguar (XJR, XJ220 y F-Type convertible), y un Land Rover Discovery, todos reflejando su innegable afición por el diseño clásico y el confort.

El Joyau de la Colección: Aston Martin DB9 Bond Edition

Entre sus autos más valiosos, destaca el Aston Martin DB9 Bond Edition, un modelo que solo tuvo 150 unidades. Naylor adquirió uno por la espectacular cifra de £170.000, pero no fue su primera compra; su primer auto fue un Jaguar XJR, que aún conserva tras 17 años.

La Experiencia de Conducir: Un Placer Redefinido

Más allá de lo monetario, Tom refleja su trayectoria en una sola palabra: disfrute. “Después de años en mi camión, atrapado en el tráfico, hoy estar al volante es un placer puro”, confesó en una entrevista. Su historia es un entrelazado de azar, creencias y una pasión automotriz que le han devolvido el sentido de la felicidad.

Un Relato de Suerte y Perseverancia

La historia de Tom Naylor resuena en redes sociales como un testimonio de cómo un simple boleto en un libro amarillo puede cambiar el rumbo de la vida. Una fusión de suerte, creencias y amor por los automóviles que lo llevó a redescubrir su felicidad.