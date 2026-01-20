Alcanza 14 provincias y se revela nueva información sobre su gravedad

Título: Alerta por Aumento de Casos de Gripe H3N2 en Argentina: ¿Qué Debes Saber?

Bajada: En los últimos días, Argentina ha observado un preocupante incremento en los contagios de gripe H3N2, afectando a más de la mitad de las provincias del país. Aquí te contamos lo más relevante sobre esta situación.

En la última semana, Argentina ha reportado un notable aumento en los casos de gripe H3N2, específicamente del subclado K, que ya impacta a 14 provincias. Esta información fue divulga por el Ministerio de Salud, a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

Un Incremento Preocupante de Contagios

En apenas siete días, los contagios confirmados han superado el cien por ciento de incremento. Mientras que en la anterior edición del BEN se registraron 11 casos en cinco provincias, actualmente la cifra ha escalado a 28 casos confirmados en 14 provincias.

Un Vistazo a la Situación Actual

El medio Clarín reportó a finales de la semana pasada sobre el ascenso de los casos en el país, con 15 infecciones del conocido como “supergripe”. Desde aquel informe hasta el actual, se han añadido otros 13 casos, lo que ha llevado a que ocho provincias now formen parte del mapa de la nueva influenza.

Detalles sobre el Subclado K

El BEN informa que entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, se secuenciaron los genomas de 50 casos de Influenza A(H3N2). De estos, 28 corresponden al subclado J.2.4.1 (K), mientras que 19 son del subclado J.2.3, 2 del J.2 y 1 del J.2.2.

Geolocalización de Casos

Los casos de subclado K se han distribuido por varias provincias, incluyendo:

– Buenos Aires: 4

– CABA: 2

– Chubut: 1

– Córdoba: 2

– Corrientes: 2

– Entre Ríos: 2

– La Pampa: 1

– La Rioja: 1

– Mendoza: 3

– Neuquén: 3

– Río Negro: 1

– Santa Cruz: 2

– Santa Fe: 2

– Tierra del Fuego: 2

Un dato preocupante sobre su gravedad es que casi la mitad de estos casos han sido diagnosticados en pacientes internados. En total, 13 de los casos fueron atendidos en hospitales, mientras que 15 lo hicieron de manera ambulatoria.

Grupos Más Afectados

Las estadísticas actuales muestran que la mayoría de los casos del subclado K se concentran en personas mayores de 60 años, seguidos por niños menores de 10. De los 28 casos detectados con esta cepa, solo 6 estaban vacunados, lo que representa un alarmante 21 por ciento.

Consejos para la Prevención

El Ministerio de Salud ha reiterado las recomendaciones básicas para prevenir y controlar la transmisión de infecciones respiratorias. Es crucial que la población se mantenga informada y siga las pautas de salud establecidas.

¿Quiénes Deben Vacunarse?

Las categorías de personas que deben recibir la vacuna antigripal incluyen aquellos con condiciones clínicas que aumentan el riesgo de formas graves de influenza, tales como enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, y otras condiciones específicas.