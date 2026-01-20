Crisis en la Metalurgia: Producción cae 7,1%, empleo en descenso y capacidad instalada al 44% en diciembre

A medida que finaliza 2025, el sector metalúrgico nacional se enfrenta a un panorama desalentador, con caídas significativas en su actividad. Un nuevo informe de ADIMRA revela cifras alarmantes que reflejan el deterioro de la industria.

Caídas Alarmantes en la Actividad Metalúrgica

La industria metalúrgica cerró diciembre con una reducción del 7,1% en comparación interanual y un decremento mensual del 1,3%. La utilización de la capacidad instalada se encuentra en niveles preocupantes, resultando en una situación insostenible para muchas empresas del sector.

Un Año Desafiante

En un análisis más amplio, el acumulado anual muestra que, al final de 2025, el sector registró una contracción del 0,9% respecto al año anterior, que ya había visto una caída del 12,1%. En total, la actividad se encuentra 19,8% por debajo de su pico más reciente, subrayando la magnitud de la crisis enfrentada por la industria.

Capacidad Instalada en Niveles Críticos

Uno de los indicadores más preocupantes es la capacidad instalada, que se encuentra en solo 44%, similar a los peores meses de la pandemia, entre marzo y junio de 2020. Este dato es un claro reflejo de las dificultades económicas que enfrenta el sector.

Desempeño de Subsectores Clave

El desempeño fue negativo en casi todos los subsectores:

Fundición: -19,8%

Equipo eléctrico: -7,1%

Autopartes: -5,8%

Bienes de capital: -5,4%

Maquinaria agrícola: -8,5%

La única excepción fue Carrocerías y Remolques, que creció un 1,5% interanual.

Perspectivas Desalentadoras para la Industrialización

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, destacó que el cierre de 2025 muestra un retroceso, incluso en comparación con 2024, un año ya difícil. Externamente, las importaciones crecieron más del 70% interanual, afectando gravemente la producción nacional y el empleo en el sector.

Provincias en Crisis Metalúrgica

El informe indica que varias provincias metalúrgicas están experimentando caídas significativas en su actividad:

Buenos Aires: -9,2%

Córdoba: -8,6%

Santa Fe: -7,3%

Mendoza: -2,0%

Entre Ríos: -1,6%

El empleo en el sector metalúrgico también muestra una baja anual del 2,5%, sin cambios significativos desde noviembre. Mientras tanto, las importaciones de productos metalúrgicos aumentaron un 18,9%, en contraste con una caída del 10,4% en las exportaciones, lo que intensifica la presión sobre la producción local.