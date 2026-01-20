Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan: Recordando la jugada de Cristina Kirchner

La famosa cantante y el periodista argentino han decidido dar un paso importante en su relación durante unas vacaciones en Brasil. Descubre todos los detalles del romántico momento.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat están disfrutando de unas merecidas vacaciones en Brasil, donde han sellado su amor con el compromiso de matrimonio. La pareja compartió a través de sus redes sociales un emotivo post que incluye siete fotos, donde el anillo de compromiso brilla con fuerza y los dos brindan con copas, capturando la esencia de su felicidad.

El inicio de su historia de amor

En febrero de 2024, Lali confirmaba su vínculo con Rosemblat durante una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), donde se comenzaron a desatar los rumores sobre su relación. La artista pop reveló que conoció al periodista a través de las redes sociales, donde se sintió atraída por su humor y su ingenio. “Me cruzaba cosas de él y pensaba ‘mirá qué piola, qué gracioso que es’”, comentó la cantante.

Un romance a distancia pero intenso

En aquel entonces, Lali estaba muy ocupada con sus proyectos musicales y series en el extranjero, mayormente en España, lo que la mantenía lejos de los medios. Por su parte, Rosemblat se destacaba en plataformas de streaming y se hizo conocido gracias a personajes como “El Cadete” y “Pibe Trosko”. En 2022, lanzó Gelatina, su propia plataforma donde combina actualidad y humor político.

Entre la política y sus proyectos

Recientemente, Rosemblat tuvo la oportunidad de entrevistar a Cristina Kirchner para su programa, conmemorando los 50 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón. La conversación, que comenzó con un tono serio, rápidamente se tornó más amena cuando el ex «cadete» intentó indagar en las conexiones entre el amor y la política, justo cuando Kirchner hizo mención a su propia experiencia amorosa en el ámbito político.

Un contacto inesperado y divertido

La ex presidenta supo cómo romper el hielo: “El amor, digo”, le respondió a Rosemblat, desarmándolo por completo. Durante la entrevista, la vicepresidenta recordó figuras icónicas de la política argentina y sus relaciones, pero siempre dejando caer referencias al romance del periodista con Lali. Al cierre del reportaje, Pedro intentó preguntar sobre la conexión entre las parejas y el peronismo, a lo que Kirchner respondió de manera jocosa: “¿Y Pedro y Lali? Te maté. Touche, querido”.

Este momento capturó la atención de muchos y demostró cómo el amor puede entrelazarse con las vivencias profesionales de sus protagonistas, creando una historia que no solo es emocionante, sino también digna de ser contada.