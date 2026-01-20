Subsidios Energéticos: Gobierno Establece Nuevos Requisitos para Acceder

El gobierno nacional ha establecido nuevas condiciones para acceder a los subsidios de luz y gas. Conoce los criterios y cómo afectará a los hogares argentinos.

El gobierno argentino ha oficializado la implementación de un nuevo régimen de subsidios energéticos, que agrupa la asistencia para luz, gas natural, gas propano y garrafas en una única categoría de usuarios residenciales. Esta decisión, publicada en la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, introduce los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Para formar parte de este régimen, los hogares deberán estar registrados en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Los ingresos netos totales del grupo familiar no deben superar el valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un «Hogar 2», según los datos que proporciona el INDEC.

Requisitos para Ingresar al Régimen

Además de los límites de ingresos, el acceso a estos subsidios se extenderá a familias con un integrante que posea el Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra o un Certificado Único de Discapacidad (CUD), siempre que se evalúe la necesidad económica.

El nuevo registro se constituirá inicialmente con la información disponible en el sistema RASE, aunque se realizarán verificaciones de datos para asegurar la vigencia de las condiciones señaladas por los hogares.

Controles Financieros Estrictos

La entidad encargada podrá emplear indicadores para evaluar el patrimonio de los solicitantes. Si se detectan signos de capacidad económica en cualquier miembro de la familia, se podrá rechazar la solicitud o excluir el subsidio, aun si se cumplen los requisitos de ingresos.

Criterios para la Exclusión de Subsidios

La exclusión no solo dependerá de los ingresos, sino también de condiciones patrimoniales. Quedarán fuera del beneficio aquellos hogares que tengan al menos un automóvil menor a tres años, salvo que alguno de sus integrantes posea un CUD. Asimismo, se denegará el subsidio a quienes tengan tres o más inmuebles, una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios.

Los controles sobre estas condiciones se llevarán a cabo mediante la comparación de datos con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otras bases de información. Según informaciones oficiales, el proceso incluirá técnicas de georreferenciación para comprobar la veracidad de la declaración patrimonial de los hogares.