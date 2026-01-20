¡Alerta! Regresan temperaturas superiores a 30°C en la Ciudad: posible segunda ola de calor del verano

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores disfrutan de un clima placentero este martes, pero hay una advertencia: la ola de calor está en camino.

Se define como ola de calor cuando las temperaturas máximas y mínimas superan ciertos umbrales durante al menos tres días consecutivos. En Buenos Aires, las mínimas deben ser superiores a 22°C y las máximas deben alcanzar o superar los 32,3°C.

Progresión del Clima en Buenos Aires

Las temperaturas comenzarán a aumentar desde hoy hasta el fin de semana. Para el martes se anticipan mínimas de 17°C y máximas de 29°C, con un cielo despejado durante la madrugada, un leve aumento de nubes por la mañana y tarde, y algunas nubes más por la noche.

Expectativas para los Próximos Días

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles también se presentará con buen clima. Se prevé un comienzo despejado, con algo nublado hacia la tarde y noche, y temperaturas que oscilan entre 21°C y 31°C.

El Inicio de la Ola de Calor

El jueves, el cielo estará parcialmente nublado durante el día, con temperaturas variando entre 22°C y 32°C. Esto marcará el inicio de una ola de calor que se extenderá hasta el próximo lunes, con máximas que podrían alcanzar hasta 34°C el sábado.

Un Recordatorio del Calor Anterior

Si se confirma la ola de calor, sería la segunda de este 2026. La primera ocurrió la semana pasada, entre martes y jueves, justo cuando se reportaron temperaturas por encima del promedio, coincidiendo con un apagón que dejó a 4 millones de personas sin electricidad.

Alertas en Otras Regiones

En cuanto a las provincias, solo Jujuy cuenta con una advertencia climática hoy, específicamente en la Puna de Susques, Abra Pampa y La Quiaca. Se prevén tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que podrían incluir granizo, actividad eléctrica destacada y ráfagas de viento que alcancen los 75 km/h.