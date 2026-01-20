Claudio Zuchovicki: Claves de Economía y Finanzas para 2026

Claudio Zuchovicki ofrece una visión provocadora sobre el rumbo de la economía argentina para 2026, planteando nuevos desafíos y oportunidades que invitan a la reflexión y la acción.

Una Nueva Era Económica

Según Zuchovicki, el panorama económico del país refleja un orden creciente en la macroeconomía, lo que nos lleva a poner atención en los aspectos micro. La inflación ya no será el único salvavidas; la transformación tecnológica influirá en nuestras vidas cotidianas, alterando empleos y hábitos de consumo.

Lo Micro es Esencial

“Con una macroeconomía más estable, es momento de enfocarnos en lo micro”, afirma Zuchovicki. Describe cómo los cambios en la normativa y las condiciones de mercado pueden permitir una mayor competencia y calidad en el servicio. “El futuro depende del esfuerzo que cada uno esté dispuesto a poner”, enfatiza en una entrevista para El Disparador.

Cambio en la Mentalidad Empresarial

El 2026 se presenta como un año donde tanto empresas como trabajadores tendrán que demostrar su valía. “Ahora debes ser realmente bueno en lo que haces”, señala. Este cambio de narrativa es notable: antes, la inflación podía conservar ciertos márgenes de beneficio; en el nuevo contexto, la clave será optimizar costos y aumentar las ventas.

Desafíos en la Competencia

Zuchovicki reconoce el deseo de muchos empresarios de competir, aunque advierte que el terreno de juego todavía está desequilibrado. “La competencia no es justa; quienes operan en negro tienen ventajas significativas”, explica, insistiendo en la necesidad de equilibrar el campo de juego antes de abrir aún más los mercados.

Perspectivas del Crecimiento

Al hablar de las proyecciones de crecimiento del 4 a 5%, Zuchovicki menciona que este promedio podría ocultar realidades dispares: “Mientras algunos crecen, otros están en caída”. Sin embargo, el contexto latinoamericano presenta oportunidades, con un Ecuador favorable que podría beneficiar a Argentina.

El Impacto del Ajuste en el Salario

El incremento en el salario real no se traduce para todos. Zuchovicki destaca que en el área metropolitana de Buenos Aires, el salario disponible ha disminuido debido al aumento de tarifas. A diferencia de ello, el interior del país parece más optimista, ya que nunca dependió de subsidios.

La Revolución Tecnológica

Una de las afirmaciones más contundentes de Zuchovicki se refiere a los cambios tecnológicos. “Este proceso avanza a paso acelerado, y muchos se verán reemplazados”, dice, alertando sobre cómo esto afectará estructuras laborales tradicionales. En lugar de depender de mayoristas, ahora muchas empresas venderán directamente a través de plataformas digitales.

El Futuro del Trabajo

En cuanto a la contratación, percipciona una lucha entre la economía formal e informal. “Actualmente, el 50% de la economía opera al margen”, subraya, lo que complica la creación de empleos dentro del sistema formal. Las expectativas de cualquier mejora dependen de un cambio cultural en nuestra confianza hacia el sistema económico.

Un Llamado a la Acción

Zuchovicki concluye su análisis advirtiendo sobre la importancia de actuar con inteligencia. Insiste en que cada individuo debe aprovechar su espacio en el mercado: “A partir de ahora, la clave será vender, gestionar costos y ser competente en lo que se hace mejor”. Este mantra, crudo pero realista, será esencial para enfrentar los retos que se avecinan.