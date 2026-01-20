¡Suar y Siciliani: reencuentro como pareja en la pantalla grande!

La exitosa obra teatral homónima “Felicidades” llega a la gran pantalla con una adaptación bajo la dirección del aclamado cineasta español Álex de la Iglesia y producción de Netflix. ¡Entérate de todos los detalles!

Felicidades se convierte en un proyecto cinematográfico muy esperado, con el reconocido Adrián Suar y la talentosa Griselda Siciliani como protagonistas. Este filme representa una de las iniciativas más ambiciosas de Netflix en Argentina y marca la primera colaboración del director detrás de «El Día de la Bestia» con una producción filmada completamente en el país.

Un cumpleaños que desencadena el caos

La historia, que ya ha comenzado a filmarse en Buenos Aires, se centra en una celebración de cumpleaños sorpresiva que un esposo organiza para mejorar su relación con su esposa. Sin embargo, la llegada de una vidente inesperada cometió el caos, provocando tensiones y revelando secretos entre los asistentes. En este entorno casi surrealista, la trama se desarrolla con un delicado equilibrio entre humor, conflicto familiar y situaciones absurdas.

El talento detrás y delante de cámara

Además de su papel como protagonista, Suar también ejerce de productor ejecutivo, destacando su entusiasmo por el proyecto como un “impulso enorme para la industria audiovisual local”. En sus declaraciones, Suar expresó su alegría de transformar “Felicidades” en una experiencia cinematográfica y compartir la dirección con el increíble Álex de la Iglesia, así como reencontrarse con Siciliani tras haber colaborado en otros proyectos.

Por su parte, Griselda Siciliani, quien se hizo famosa en la obra teatral original y en la serie de Netflix Envidiosa, vuelve a mostrar su gran versatilidad en el papel de la esposa, cuya relación es desafiada a lo largo de la trama. La expectativa por ver de nuevo a Siciliani junto a Suar, su expareja y padre de su hija, ha añadido más interés y atención mediática al film.

Un elenco de primera

El elenco de Felicidades también incluye a destacados actores como Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola, junto con una aparición especial del popular Diego Capusotto. Con un reparto que combina tanto a talentos consolidados como emergentes, Álex de la Iglesia ha prometido explorar la felicidad como un concepto lleno de conflictos en esta adaptación.

Una mirada única sobre la felicidad

El director, famoso por su habilidad en la comedia negra, compartió su fascinación por esta historia, centrándose en cómo los personajes lidian con su imagen familiar en medio del desmoronamiento de su realidad. “La obra revela cómo lo grotesco, lo cruel y el humor se entrelazan, ya que ese es el lenguaje más honesto que conozco”, comentó de la Iglesia, quien ha trabajado en otros aclamados films como «Muertos de risa».

Aún se espera la fecha de estreno oficial para Felicidades, pero lo que es seguro es que Netflix ha marcado un hito al generar contenido argentino que aspire a un alcance internacional.