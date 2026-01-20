Fecha de estreno de Bridgerton 4 y cómo verlo en línea

La nueva entrega de Bridgerton está a la vuelta de la esquina, y los fanáticos cuentan los días. Descubre todo lo que necesitas saber sobre la cuarta temporada de esta aclamada serie de Netflix.

La cuarta temporada de Bridgerton, producida por la talentosa Shonda Rhimes, ya está generando expectativa. Esta serie, basada en las novelas de Julia Quinn, sigue los enredos amorosos de una familia noble en la época de la Regencia británica, atrapando a su audiencia en un mundo de romance y drama. Los seguidores están ansiosos por conocer la fecha de estreno.

¿Quién se llevará el corazón de un Bridgerton esta vez?



Fechas de Estreno Confirmadas

La cuarta temporada se conformará de ocho capítulos, divididos en dos partes. Netflix ha anunciado que los episodios se estrenarán cada uno con casi un mes de diferencia, una estrategia que ya ha utilizado en otras series exitosas como Stranger Things y The Crown.

El Corazón de Benedict Bridgerton

En esta nueva temporada, el foco estará en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson. Este artista de la familia ha mostrado en temporadas pasadas un interés por el amor, pero ha sido cauteloso con el compromiso. Ahora, su historia de amor lo llevará a una fiesta de máscaras, donde conocerá a Sophie Baek (Yerin Ha), una dulce joven que parece salida de un cuento de hadas.

Una Historia de Amor Sorpresiva

La vida de Sophie, trabajadora de la ambiciosa Lady Araminta Gun, se convierte en un escenario perfecto para un romance inesperado. Mientras tanto, la trama también explorará la dinámica de Colin y Penelope, quienes enfrentan sus propios desafíos en el matrimonio, y Francesca, que profundizará en su vida con John Stirling.

Bridgerton temporada 4, tráiler oficial



Personajes Clave que Regresan

Algunos personajes continuarán su camino en esta nueva temporada. Colin y Penelope explorarán su relación como padres, enfrentando las complicaciones que trae la revelación de Penelope como Lady Whistledown. Mientras tanto, Francesca y Eloise también aportarán su singular dinamismo a la trama, aunque no todos volverán; personajes como Daphne y el Duque Simon no formarán parte de esta entrega.

La cuarta temporada de Bridgerton estará disponible en Netflix para todos los suscriptores, prometiendo intrigas románticas y una narrativa cautivadora que continuará atrapando a los amantes del drama y la historia.