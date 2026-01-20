Córdoba evalúa adelantar la campaña de vacunación antigripal por brote de H3N2 en Europa

El Ministerio de Salud de Córdoba evalúa adelantar la campaña de vacunación antigripal a marzo, dos meses antes de lo habitual, debido a un brote anticipado del virus H3N2 en Europa.

Motivos del Adelanto en la Vacunación

Sonia Nievas, directora general de Planificación Estratégica en Gestión de Salud, aseguró que la aparición temprana de casos en el Hemisferio Norte obliga a Argentina a considerar un inicio anticipado de la campaña. «Los primeros casos se registraron en septiembre, y esto podría replicarse aquí», comentó Nievas.

Vacunación Adaptada a Nuevas Variantes

Las dosis de la próxima temporada incluirán una mayor protección contra la variante K, un subclado del virus identificado el año pasado en Europa. Cada año, la OMS analiza los virus predominantes para determinar la formulación de las vacunas disponibles en nuestro país.

Pablo Bonvehí, infectólogo y presidente de la Fundación Vacunar, detalló que la elaboración de la vacuna comienza tras la evaluación de los virus en circulación en septiembre, y su distribución se prevé para febrero o marzo. La decisión definitiva sobre el adelanto dependerá de varios factores, incluyendo el tiempo de fabricación y la aprobación de los entes reguladores.

Vacunación Gratuita para Viajeros

El Calendario Nacional de Inmunización establece que ciertos grupos son prioritarios para recibir la vacuna: embarazadas, niños de 6 a 24 meses, personal de salud, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, en esta ocasión, todos los viajeros que salgan del país podrán vacunarse gratis, siempre que no hayan recibido la inmunización durante la temporada anterior.

“Es recomendable que todos los que viajen se vacunen, y la dosis estará disponible en cualquier centro de la provincia”, enfatizó Nievas.

Casos Recientes en Córdoba

Recientemente, la provincia confirmó dos casos de gripe A (H3N2) de la variante K: un joven de 27 años y una mujer de 38, ambos con antecedentes de viajes al extranjero. Existen otros casos en estudio que están siendo evaluados por el Instituto Anlis Malbrán de Buenos Aires.

La variante K representa una nueva mutación del virus y, como tal, la población no tiene una memoria inmunológica contra ella, lo que puede resultar en un aumento de contagios y una mayor virulencia.

A pesar de la gravedad de esta variante, tanto Nievas como Bonvehí descartaron la posibilidad de que se repita una crisis sanitaria como la de 2009 con el H1N1 o la pandemia de COVID-19. “No se asemeja a una pandemia”, concluyó Bonvehí.