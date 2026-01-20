En Corrientes, una familia necesita más de un millón de pesos para no caer en la pobreza

La reciente medición del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana ha revelado que en diciembre de 2025, una familia tipo en Corrientes requieren más de un millón de pesos para cubrir sus necesidades básicas. Este alarmante panorama resalta la presión económica que enfrentan los hogares de la provincia.

Durante el último mes del año, una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesitó $1.058.098,03 para acceder a la Canasta Básica Total (CBT), superando así el umbral de pobreza. Este dato refleja la tendencia ascendente del costo de vida, evidenciada por un informe exhaustivo que abarcó más de 300 comercios en localidades como Capital, Goya, Empedrado y Curuzú Cuatiá.

Aumento Anual: ¿Qué Hay en las Góndolas?

Si se analiza el incremento anual, la canasta alimentaria se disparó un 18,39%, lo que representa un costo adicional de $73.049 respecto al año anterior. En términos generales, la canasta total experimentó un crecimiento del 16,83%.

Los rubros alimentarios han mostrado variaciones significativas en sus precios:

Carnicería: 40,47%

40,47% Almacén: 11,00%

11,00% Verdulería: 2,91%

Diciembre: La Subida de Precios en Carnes

Silvana Lagraña, directora del ISEPCi Corrientes, destacó que diciembre se ha convertido en uno de los meses más críticos del año, sólo superado por febrero en términos de aumentos. «El rubro de la CBA que presentó el mayor incremento en diciembre fue el de carnicería con un alza del 6,34%«, comentó.

Entre los productos esenciales, las subas han sido significativas: la nalga aumentó un 28,00%, el pescado un 22,22%, el hígado un 10,86% y la carnaza un 7,37%.

Lagraña concluyó que «la Canasta Básica Total sigue siendo elevada, lo que impacta de manera negativa en los hogares, especialmente porque su costo se mantiene por encima de los ingresos, que continúan disminuyendo» lo que representa una creciente tensión entre los salarios y el costo de los alimentos y servicios básicos.