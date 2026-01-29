BCRA Investiga Complicidades en Maniobras Millonarias de Piccirillo con el Dólar

La pesquisa sobre corrupción financiera durante el gobierno de Alberto Fernández toma un nuevo impulso, centrándose en la compra y venta de dólares oficiales en el mercado paralelo. Las sospechas alcanzan a cinco altos funcionarios del Banco Central, mientras se desvelan audios que complican aún más la situación.

La justicia federal intensifica su investigación sobre las sospechas de corrupción financiera que involucran la compra del dólar oficial y su venta en el mercado negro. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi examinan las posibles conexiones desde el Banco Central (BCRA). La entidad, dirigida por Santiago Bausili, ha iniciado procedimientos internos para evaluar si los cinco funcionarios bajo investigación han incumplido su deber ético.

Funcionarios Bajo la Lupa

Los cinco funcionarios implicados —Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández— continúan en sus puestos mientras se desarrolla la investigación interna. La justicia investiga si estaban al tanto de las maniobras ilegales que se llevaban a cabo y qué otros funcionarios podrían haber permitido dichas operaciones.

Audios reveladores de Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio, salpican a funcionarios del BCRA

La Revelación de los Audios

La pesquisa dio un giro tras la difusión de grabaciones entre Elías Piccirillo—el exmarido de Jésica Cirio—y Francisco Hauque, donde se discuten operaciones ilegales por cifras millonarias. En un audio, Hauque exige una deuda de 6 millones de dólares a Piccirillo, amenazando con denunciar el esquema de corrupción si no se salda la deuda.

Una inspectora del BCRA, Romina García, también figura en las grabaciones y reconoce que se realizaron denuncias durante la gestión anterior, pero sin éxito, aludiendo a complicidades en niveles superiores.

El Funcionamiento del «Rulo» Financiero

Se sospecha que los implicados implementaban un mecanismo denominado “rulo”, accediendo a dólares al tipo de cambio oficial de manera fraudulenta y luego vendiéndolos en el mercado paralelo, donde la diferencia de precios les generaba enormes ganancias.

Elías Piccirillo

Además, testigos que se han presentado como arrepentidos confirman que parte de las ganancias se destinaron a la compra de coches de lujo, relojes Rolex y propiedades en Pinamar.

Vínculos y Regalos en la Mira

La investigación también explora una propiedad que Piccirillo habría regalado a Jésica Cirio pocos días antes de su matrimonio, sumando otra capa de sospechas sobre el uso de fondos ilícitos.

Avances Judiciales y Casos Paralelos

El policía Carlos Sebastián Smith, quien ha cambiado su rol a testigo arrepentido, se encuentra bajo investigación por su posible colaboración en la elaboración de pruebas falsas para acallar a Hauque.

La justicia, otra vez bajo el mando de Casanello, examina información proporcionada por Smith en dispositivos de almacenamiento, mientras una causa paralela dirigida por la jueza María Servini también investiga maniobras similares desde 2023. Ambas instancias buscan clarificar si están relacionadas con una misma red de corrupción.

Causa Sur Finanzas: Nuevas pruebas vinculan a Elías Piccirillo con el financista Ariel Vallejo, cercano a «Chiqui» Tapia

Por último, el BCRA continúa su revisión interna, analizando si los funcionarios involucrados violaron el Código de Ética. La apertura de sus teléfonos confiscados podría revelar otros nombres dentro de esta red de corrupción.