Triunfo Histórico: La Esquiadora Argentina Conquista el Freeride World Tour en Val Thorens

La esquiadora argentina brilló en Val Thorens, convirtiéndose en la primera mujer sudamericana en ganar una etapa de este prestigioso circuito internacional.

Agostina Vietti, una talentosa esquiadora originaria de San Martín de los Andes, se destacó en la segunda fecha del Freeride World Tour (FWT) 2023, celebrada en Val Thorens, Francia. Su impresionante actuación la ha consagrado como la primera mujer sudamericana en lograr un triunfo dentro de este competitivo evento.

Un ascenso meteórico en el circuito internacional

En la fecha inaugural realizada en España, Vietti ya había hecho historia al ser la primera mujer sudamericana en participar en esta titánica competencia. Luego de obtener un meritorio cuarto lugar, llegó a Francia decidida a superar sus desafíos. Durante su bajada, combinó técnica, velocidad y una excepcional lectura del terreno, logrando un puntaje final de 77,33, que la catapultó al primer puesto.

Agostina Vietti con su trofeo de ganadora

Preparativos para los próximos desafíos

Con su nombre ya resonando en el ámbito de los deportes de invierno, Agostina se prepara para las dos fechas restantes del Freeride World Tour, que tendrán lugar en Georgia (22 al 28 de febrero) y Austria (5 al 10 de marzo). Si mantiene este excepcional nivel, podría clasificar para las finales en Alaska y Suiza a finales de marzo y principios de abril.

Reacciones de la comunidad y apoyo incondicional

La emoción de Vietti es palpable. En su cuenta de Instagram, expresó: “Nunca hubiera imaginado llegar hasta aquí. Estoy muy agradecida de vivir esta experiencia”. Sus seguidores y amigos la felicitaron, resaltando su esfuerzo y dedicación: “¡Super sólida en la bajada y hermosa línea! Vamos, Agos, representando y dejando a Argentina en lo más alto”, uno de los comentarios que celebra su triunfo.

Un referente del esquí en Argentina

A sus 28 años, Vietti ha recorrido un camino diferente al de muchos deportistas. Inició su formación en el emblemático Cerro Chapelco y su pasión por el esquí la llevó a ser instructora en reconocidos centros de esquí en Argentina y en Vail, Estados Unidos.

Reconocimientos y celebraciones

Recientemente, fue reconocida por el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes con el título de Embajadora Deportiva de su ciudad natal. Además, recibió una cálida felicitación de Carolina Baldini, quien subrayó la importancia de su logro: “También campeones en la nieve. Felicitaciones”.

El escenario de Val Thorens

This renowned ski resort boasts 600 kilometers of slopes and is situated at an altitude of 2300 meters, attracting approximately 300,000 tourists each year. Surrounded by six glaciers, su belleza natural suma a su popularidad, ofreciendo vistas espectaculares de los Alpes franceses, italianos y suizos.

Con un futuro prometedor, Agostina Vietti se aferra a su sueño de consagrarse como una de las mejores esquiadoras del mundo, dejando su huella en cada acción que realiza sobre las pistas.