Guía para Nombrar un Apoderado en ANSES: Todo lo que Necesitas Saber

Los jubilados y pensionados ahora pueden delegar la gestión de sus trámites y cobros a un apoderado. Aquí te explicamos cómo hacerlo de manera sencilla y efectiva.

La posibilidad de designar un apoderado representa una gran comodidad para los jubilados y pensionados que no pueden realizar sus trámites de forma presencial. Este proceso requiere que la información personal y la de su grupo familiar se encuentren registradas y actualizadas en mi ANSES. Una vez completado este paso, es necesario solicitar un turno y presentar el DNI junto a la documentación pertinente en la oficina de ANSES más cercana. Si el apoderado es un familiar directo, no es necesario agendar un turno previo.

Requisitos para Ser Apoderado

Cualquiera puede actuar como apoderado, siempre y cuando sea mayor de 18 años y demuestre un vínculo familiar con el titular. Los vínculos aceptados incluyen: cónyuge, conviviente, madre, padre, abuelo, hijo, nieto, tío, primo, hermano, sobrino, yerno, nuera, madrastra, padrastro, suegro, hijastro y cuñado. Además, se puede designar un representante especial por un tiempo determinado si el titular no puede desplazarse.

Otras Opciones de Apoderamiento

Además de los familiares, se puede nombrar como apoderado a una entidad pública, así como a mutuales o instituciones de asistencia social. También se permite que abogados o procuradores gestionen el cobro de la jubilación o pensión.

Opciones para Residentes en el Exterior

Si el titular reside fuera del país, puede otorgar el poder a un banco que ofrezca la opción de giro al exterior para recibir su jubilación o pensión. Los bancos habilitados para este servicio incluyen al Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Patagonia S.A., Credicoop Cooperativo Ltdo., Banco Piano S.A. y Banco Comafi S.A..