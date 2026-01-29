El Disco de la Despedida: Una Melodía para Decirse Adiós

El 29 de enero marca un centenario muy especial: el natalicio de Roberto “el Polaco” Goyeneche. Para honrarlo, un emblemático álbum resuena con fuerza: ¿Te acordás Polaco?, la colaboración que realizó con Aníbal “Pichuco” Troilo, lanzado en 1971 y ahora disponible en todas las plataformas digitales.

Un Encuentro Musical Inolvidable

La historia entre Goyeneche y Troilo es épica, marcada por infinidad de encuentros y grabaciones, pero fue solo en el ocaso de la vida de Troilo que lograron grabar su primera obra completa juntos. Ambos artistas, pilares del tango, habían producido piezas de gran relevancia como “Bandoneón arrabalero”, “Garúa” y “La última curda”, pero siempre en formato de simple, fragmentadas en el tiempo. Así, el lanzamiento del disco “larga duración” representó un hito tanto musical como emocional.

El Renacer de un Clásico

Precedido por el álbum **Nuestro Buenos Aires** en 1968, un intento de reunir tangos nuevos que no tuvo el impacto deseado, **¿Te acordás Polaco?** surge tres años después como un homenaje a los clásicos. Con un repertorio que revive el pasado con una frescura impresionante, el disco refleja la grandeza de la música de antaño sin caer en la nostalgia.

Un Disco que Habla por Sí Mismo

La carátula del álbum capta a la perfección la esencia del momento: Troilo y Goyeneche, mostrando la complicidad de dos amigos, en lo que sería el último gran trabajo del excepcional bandoneonista. Curiosamente, el título no proviene de ninguna canción específica, sino que plantea una pregunta reflexiva, dejándonos con una sensación de memoria y promesa.

Los Artífices del Sonido

En los arreglos de **¿Te acordás Polaco?**, convergen talentos como Argentino Galván, Raúl Garello y Astor Piazzolla, creando un mosaico sonoro donde lo clásico se encuentra con lo contemporáneo. Troilo, el “Buda de Buenos Aires”, despliega su arte en cada interpretación, mientras que Goyeneche exhibe su potente voz previa a su estilo más recitado de los años 80.

Un Repertorio de Clásicos

El disco incluye joyas como “Tinta roja”, “El bulín de la calle Ayacucho” y “Sur”, que resuenan con fuerza y relevancia, manteniendo su esencia intacta a pesar del paso del tiempo. La combinación de orquesta y voz es cuidadosamente equilibrada, creándose una interacción que enriquece el resultado final.

Goyeneche: Del Canto al Teatro

En su interpretación de “Toda mi vida”, “el Polaco” se presenta en estado puro, donde cada nota es un acto teatral. Con una entrega que recuerda la tristeza de un payaso, logra capturar la esencia de Buenos Aires, convirtiendo una simple canción en una poderosa narrativa.

Un Legado que Trasciende

Más de cinco décadas después, el álbum mantiene su frescura y relevancia, con cada interpretación que sigue tocando el corazón de quienes lo escuchan. La promesa de Troilo, de regresar a grabar junto a Goyeneche, se cumple en esta obra maestra que reafirma la conexión entre ambos en el ocaso de sus carreras.

**Este año, al conmemorar el centenario de Goyeneche, no solo recordamos su legado, sino que celebramos la atemporalidad de su arte.** El disco **¿Te acordás Polaco?** sigue siendo un testimonio del poder de la música y la amistad, cautivando a nuevas generaciones y llenando de emoción cada escucha.