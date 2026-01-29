Neoenergia (Iberdrola) Recibe el Oro en el Premio Iberoamericano de la Calidad

Por primera vez en su historia, un conglomerado empresarial logra el máximo reconocimiento de la calidad en Iberoamérica. Descubre cómo Neoenergia se posiciona como líder en gestión organizacional.

En un evento celebrado en Madrid, Neoenergia, la filial brasileña de Iberdrola, recibió el prestigioso Premio Iberoamericano de la Calidad en la categoría Oro. Este reconocimiento, inédito para un grupo empresarial en sus veintiséis ediciones, resalta el compromiso y la excelencia operativa de Neoenergia.

Un Logro Sin Precedentes

El galardón se atribuye al excepcional desempeño de las cinco distribuidoras de Neoenergia, que han demostrado altos estándares en su operativa. El consejero delegado, Eduardo Capelastegui, asistió a la ceremonia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que contó con una destacada asistencia institucional. Este premio se inscribe dentro de un proyecto vinculado a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, bajo la coordinación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y con la gestión de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq).

Compromiso con la Sostenibilidad

Neoenergia se convierte en la organización más grande en recibir este reconocimiento, respaldada por una plantilla que supera los 16.000 empleados. Iberdrola subrayó que esta distinción reafirma su dedicación a la gestión responsable, al impacto social y a los principios de sostenibilidad. El premio se basa en el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, que exige demostraciones en innovación, digitalización, sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos.

Reconocimiento a Iniciativas Sociales

Aprovechando el mismo evento, Iberdrola México fue galardonada con un reconocimiento en la categoría Oro por el programa social DestElla, que busca empoderar a niñas y mujeres a través del deporte. Hasta la fecha, más de 8.500 personas se han beneficiado de esta admirable iniciativa, recogida por Katya Somohano, consejera delegada de Iberdrola México.

Un Historial de Éxitos

En los últimos diez años, el Grupo Iberdrola ha acumulado numerosos premios en el ámbito regional. Neoenergia Elektro, una de sus distribuidoras en Brasil, ya había sido reconocida en dos ocasiones previas con el mismo premio. Este año, Iberdrola México también logró la categoría Oro, después de recibir la plata en los años anteriores.

La Importancia de la Distinción

El Premio Iberoamericano de la Calidad se erige como el principal distintivo para organizaciones públicas y privadas en la región. El proceso de evaluación, gestionado por Fundibeq y coordinado por SEGIB, contempla criterios rigurosos de calidad, responsabilidad social y compromiso con la sostenibilidad. Este galardón no solo celebra los logros actuales, sino que también promueve la mejora continua en las empresas e instituciones de Iberoamérica.