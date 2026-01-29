Infinito Water Park: El modelo comercial detrás del nuevo destino acuático

Desde su apertura en enero, Infinito Water Park ha revolucionado la oferta turística y de recreación en la región, sumando experiencias únicas y emocionantes para todas las edades.

Un lanzamiento ambicioso en medio de desafíos

El director de Cúpula.biz y Paseshow, Javier Martínez, admite que el mercado no estaba preparado para un proyecto de esta magnitud. “La inauguración fue gradual, contemplando el crecimiento diario de este nuevo atractivo”, asegura. A pesar de las demoras ocasionadas por el clima y la magnitud de la construcción, el parque ya ofrece una experiencia “realmente impactante”.

Apoyo de marcas reconocidas

Infinito Water Park ha fortalecido su presencia comercial al asociarse con importantes marcas como Coca-Cola y PepsiCo, que aportan su experiencia al sector de snacks. Además, se están llevando a cabo negociaciones con grandes cadenas de restaurantes para enriquecer la oferta dentro del parque.

Una temporada de transición hacia grandes metas

Martínez describió la actual temporada como un período de transición, con la vista puesta en consolidar el parque para el 2027. El retraso en la apertura impidió lanzamientos en meses más propicios, así que “la venta anticipada de entradas se convierte en una herramienta clave”, señala el director.

Nuevas experiencias adaptadas a todos los públicos

El parque no solo está pensado para disfrutar un día de sol, sino que ya ha comenzado a atraer celebraciones como cumpleaños y eventos corporativos. Ofrecen servicios personalizados, incluyendo catering y experiencias a medida, para que cada celebración sea única.

Futuro brillante con más innovaciones

Próximamente, el parque incorporará un domo para espectáculos, ampliando así su oferta más allá de la temporada estival y asegurando un flujo constante de visitantes. “Cada actividad nueva enriquecerá la experiencia y atraerá más público al parque”, concluye Martínez.

Infinito Water Park: Un nuevo referente en turismo y entretenimiento

Con la sólida base de sponsors, un enfoque en la innovación y un modelo comercial escalonado, Infinito Water Park se encamina a convertirse en un nuevo ícono de diversión y turismo en la región, mostrando su gran potencial en cada paso.