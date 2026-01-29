Horacio Pagani, ¡no te ofendas!

La exitosa serie de Apple TV+ vuelve con novedades impactantes: su cuarta temporada se estrenará el 23 de julio de 2026, llevando al carismático Ted Lasso, interpretado por Jason Sudeikis, a un nuevo desafío en el fútbol femenino.

Un Nuevo Comienzo para Ted Lasso

Apple TV+ ha confirmado oficialmente que la nueva entrega retomará la historia después del regreso de Ted a Estados Unidos, explorando su transición de los hombres al fútbol femenino. Este cambio, ya insinuado al final de la temporada anterior, promete enriquecer la trama y expandir el universo de la serie.

El Fenómeno Televisivo que Conquistó Al Mundo

Desde su debut en 2020, Ted Lasso se ha consolidado como un fenómeno global. Ha ganado múltiples premios Emmy y ha sido aclamada por su humor, optimismo y su enfoque en temas como el liderazgo y la salud mental. La noticia de la nueva temporada ha despertado un renovado entusiasmo entre los fanáticos, especialmente tras un final que muchos consideraron definitivo en 2023.

Regresos y Nuevas Incorporaciones en el Elenco

Jason Sudeikis volverá a interpretar al querido entrenador y también asumirá funciones como productor ejecutivo. Se espera el regreso de figuras clave como Hannah Waddingham, Brett Goldstein y Juno Temple. Sin embargo, los detalles sobre el papel de estas actrices y la inclusión de nuevas protagonistas en el equipo femenino aún no han sido revelados por Apple TV+.

Un Momento Crucial para el Fútbol Femenino

Esta nueva dirección llega en un momento decisivo para el fútbol femenino. A nivel global, el deporte está experimentando un notable crecimiento en audiencia, inversión y visibilidad. Ted Lasso buscará reflejar este desarrollo en su trama, manteniendo el tono emocional y humano que ha caracterizado a la serie.

Desafiando Prejuicios en el Deportes

La producción ha adelantado que la nueva temporada abordará los obstáculos que enfrenta el proceso de construir un equipo desde cero, en un entorno que aún muestra resistencia a la inclusión femenina en el deporte.

El Contexto en Argentina

La llegada de esta temporada tiene un significado especial en Argentina, donde el fútbol femenino vive una fase complicada. A pesar de los avances en profesionalización y de los esfuerzos de jugadoras y clubes por obtener mayor visibilidad, la audiencia y los salarios de las jugadoras siguen siendo significativamente inferiores a los de sus colegas masculinos.

Un Debate en Ascenso

Recientemente, el tema ha sido objeto de controversia tras unas declaraciones del periodista Horacio Pagani, quien afirmó que «el fútbol es masculino» y cuestionó la inclusión de mujeres en el deporte. Estas afirmaciones generaron un fuerte rechazo en las redes sociales y en el ámbito futbolístico.

Un Mensaje de Igualdad y Representación

En este contexto, la decisión de centrar la narrativa de una serie tan popular en el fútbol femenino no solo amplía el horizonte de Ted Lasso, sino que también se une a un diálogo global sobre igualdad, representación y el lugar de las mujeres en el mundo del deporte.