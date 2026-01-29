Gobierno Nacional destina $120.000 millones en subsidios para bomberos voluntarios

El Ministerio de Seguridad lanzó una histórica inversión para mejorar el equipamiento y mantenimiento de los bomberos voluntarios en todo el país. Esta medida, impulsada por la situación de incendios en la Patagonia, busca garantizar una respuesta más eficaz ante emergencias.

El Gobierno Nacional ha oficializado un subsidio de **$120.000 millones** que se destinará a las **asociaciones de bomberos voluntarios** de Argentina. Cada una de las 1.062 entidades de primer grado recibirá alrededor de **$95 millones** para la adquisición de equipamiento y la mejora de sus instalaciones operativas.

Detalles de la Inversión para Bomberos Voluntarios

La resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial, establece que estos fondos tienen como objetivo apoyar las condiciones laborales y de seguridad de los bomberos, especialmente tras las preocupaciones presupuestarias en el sector, exacerbadas por los recientes incendios en la Patagonia.

Subsidios Desglosados y Capacitación

Además de los fondos para cada asociación, el plan incluye transferencias a las federaciones provinciales, que recibirán **$7.754.639.995,93** en dos partidas. Este dinero se empleará para gastos operativos y la capacitación de sus miembros, garantizando un servicio aún más eficiente.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios también será beneficiado con **$7.754.640.000** para la Academia Nacional de Capacitación y **$2.584.880.000** para otros gastos operativos. A su vez, la **Agencia Federal de Emergencias (AFE)** contará con más de **$2.584 millones** para la formación de instructores, fiscalización y compra de equipamiento regional.

Rigurosidad en la Ejecución y Transparencia

Los pagos serán realizados de manera trimestral a través del **Banco de la Nación Argentina** y estarán sujetos a estrictos controles administrativos. La **Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios** supervisará que las inversiones se utilicen conforme a la legislación vigente.

Las entidades beneficiarias deberán identificar los equipos adquiridos con el texto «Subsidio Nacional Ley N° 25.054». En caso de irregularidades en la rendición de cuentas, se suspenderán los pagos hasta que se aclaren las situaciones planteadas.