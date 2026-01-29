Guía Rápida: Cómo Solicitar Medicamentos Gratis en PAMI

El PAMI ha reafirmado su compromiso con la salud de sus afiliados al mantener un programa que ofrece medicamentos gratuitos al 100%, facilitando el acceso a tratamientos esenciales para quienes más lo necesitan.

Esta iniciativa tiene como objetivo asegurar que los medicamentos no se conviertan en una carga económica insuperable para los jubilados y pensionados de bajos ingresos. Además, el proceso de obtención de la receta se puede realizar completamente de manera digital, eliminando la necesidad de visitas a las agencias.

¿Quiénes Pueden Beneficiarse del Programa de Medicamentos de PAMI?

El subsidio está diseñado para los afiliados que enfrentan dificultades económicas y no pueden cubrir el costo de sus medicamentos ambulatorios. Los interesados deben cumplir ciertos requisitos relacionados con ingresos y situación patrimonial.

Requisitos Económicos

Para acceder a la cobertura total, se establece que los ingresos del solicitante no deben superar 1,5 haberes previsionales mínimos. Para hogares con una persona que tenga un Certificado Único de Discapacidad (CUD), este límite se eleva a tres jubilaciones mínimas.

Condiciones Adicionales para Solicitar el Subsidio

Además del umbral de ingresos, se consideran otros aspectos clave. No se debe estar afiliado a una medicina prepaga ni poseer más de un inmueble. Asimismo, no se permite ser dueño de embarcaciones de lujo o vehículos de menos de diez años, excepto si hay una persona con discapacidad a cargo.

Alternativa para Altos Gastos en Medicamentos

Quienes no cumplen al pie de la letra con los requisitos de ingresos, pero cuenten con gastos en medicamentos que superen el 15% de su haber previsional, pueden solicitar la cobertura total a través de una vía de excepción que será evaluada individualmente.

Trámite Digital: Cómo Acceder a los Medicamentos Gratuitos

El proceso para gestionar la solicitud de medicamentos gratuitos es ágil y puede llevar solo unos minutos. Se debe visitar el sitio oficial de PAMI y acceder a la sección “Trámites Web”, donde se selecciona la opción “Medicamentos sin cargo por subsidio social”.

Posteriormente, hay que completar los datos de identificación: número de afiliación, DNI y número de trámite. Es importante aclarar quién realiza el trámite, ya sea el afiliado, un familiar o un apoderado.

Coberturas a Mantener en 2026

Aparte del subsidio social, PAMI ofrece diversas coberturas automáticas a todos sus afiliados. Entre ellas, destaca la cobertura completa de tratamientos para diabetes, oncología, trasplantes, VIH, hemofilia y enfermedades crónicas complejas.

Descuentos Importantes para Patologías

PAMI también garantiza descuentos que varían entre el 50% y 80% para patologías crónicas y agudas, en los precios especialmente establecidos para sus afiliados. Para medicamentos de uso ocasional, se aplica un descuento del 40%.

Retiro de Medicamentos en Farmacia

Una vez que el médico de cabecera emite una receta electrónica, la misma queda registrada en el sistema de PAMI. El afiliado, o una persona autorizada, podrá retirar los medicamentos en la farmacia, presentando el DNI y la credencial de PAMI.