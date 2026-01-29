River y Boca en TV de Pago: La Caída de la TV Abierta

El Impacto del Fútbol en la Televisión Argentina: Enero Cierra con Malas Audiencias

A medida que enero se despide, el panorama de la televisión abierta en Argentina se oscurece. La disputa por la audiencia se intensifica, especialmente con el regreso del fútbol, que ha desviado la atención hacia los canales de cable.

La noche del miércoles, la competencia de los partidos locales de River Plate y Boca Juniors generó un fuerte revés para los programas de prime time, que vieron mermar su audiencia significativamente. En contraste, MasterChef Celebrity se destacó al atraer a más espectadores, alcanzando un rating de 11,9 puntos, superando así los 11,1 de la noche anterior.

Rendimiento de los Programas de Televisión

En medio de la competencia futbolística, muchos programas de la televisión abierta no lograron competir. Pasapalabra, conducido por Iván de Pineda, apenas alcanzó los 8,1 puntos. En el mismo marco, programas como El Mundo del Espectáculo se desplomaron a 2,3 puntos, mientras que El Encargado, protagonizado por Guillermo Francella, cayó de 4,2 a 3,4 puntos. Los Más Vistos del Día El Top Five del día estuvo dominado por MasterChef Celebrity, seguido de cerca por la segunda parte del reality con un promedio de 8,2 puntos. La telenovela turca Bahar y Telefe Noticias empataron en la tercera posición, todos con un rating de 5,6 puntos, revelando la debilidad del resto de la programación.

Cambio de Liderazgo en los Canales

En el mediodía, El Zorro lideró en El Trece con 4,4 puntos, mientras que en América, Sálvese Quien Pueda obtuvo 2,6 puntos, desplazando a LAM de la cima. Elnueve logró que Tele 9 al Mediodía alcanzara un modesto 2,1, y la Televisión Pública se quedó atrás con Se Siente Argentina, que apenas alcanzó 0,8 puntos.

Canales Emergentes Regresan a las Mediciones

Net TV y Bravo regresaron este mes a las mediciones de Kantar Ibope. En Net, El Señor de los Cielos tuvo un modesto 0,4, mientras que en Bravo, Destilando Amor logró 0,2, una cifra que indica un clima competitivo en la televisión argentina.

La Batalla por la Audiencia en Telefe

El canal Telefe se mantuvo como el más visto durante la jornada con un promedio de 6,1 puntos, aunque sufrió una caída respecto al martes. Por su parte, El Trece anotó 2,7 puntos, mientras que América le ganó a Elnueve con un 1,9 contra 1,5 puntos.

