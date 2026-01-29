Valiente se hace pasar por comprador y recupera su bicicleta robada

Un caso de valentía tomó protagonismo en La Plata, donde un joven se arriesgó para recuperar su bicicleta robada. La historia, que se volvió viral, muestra la confrontación directa entre la víctima y el delincuente.

En la ciudad de La Plata, un joven logró recuperar su bicicleta hurtada tras identificarla en redes sociales. El robo ocurrió hace unos días cuando delincuentes entraron a un edificio en la calle 15, entre 36 y 37, llevándose consigo no solo una bicicleta, sino también una moto.

Un hallazgo inesperado

La víctima decidió explorar plataformas de compraventa online en busca de su bicicleta. Para su sorpresa, encontró una publicación que coincidía con su rodado robado. Sin pensarlo dos veces, contactó al vendedor y mostró interés en la compra.

El encuentro decisivo

Después de intercambiar algunos mensajes, acordaron un punto de encuentro cerca de un supermercado mayorista en la zona de Nini. El objetivo estaba claro: confirmar que efectivamente se trataba de su bicicleta y ayudar a devolverla.

Confrontación en el lugar

El momento quedó grabado en video. En las imágenes se observa al delincuente llegar montado en la bicicleta. Al bajarse, se encontró de frente con el verdadero dueño, quien le exigió la devolución del objeto robado.

El tenso desenlace

Durante la confrontación, el ladrón intentó negarlo, pero la situación se intensificó rápidamente. Se produjo un forcejeo que culminó cuando el delincuente, ante la presión, abandonó la bicicleta y huyó corriendo, permitiendo así que la víctima recuperara su bien.

Un debate que trasciende las redes

El video pronto se volvió viral, generando un intenso debate sobre los riesgos de enfrentarse a un ladrón. Muchos usuarios en redes sociales manifestaron su apoyo al joven, mientras que otros cuestionaron la decisión de involucrarse de esa manera.

La búsqueda continúa

A pesar de la recuperación de la bicicleta, la historia no termina aquí. La moto robada durante el mismo incidente sigue desaparecida. Por esta razón, la víctima ha solicitado ayuda a través de redes sociales para dar con el vehículo.

Para quienes deseen colaborar, se ha creado la cuenta de Instagram “¡DAME LA BICI QUE ES MÍA!”, dedicada a visibilizar el caso y facilitar la búsqueda de la moto.