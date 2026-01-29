Ventas de Electrodomésticos Aumentan un 23% en 2025: ¿Qué lo Impulsa?

El sector de electrodomésticos en Argentina experimentó un crecimiento sin precedentes del 23% en ventas durante 2025, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos de la economía nacional.

Según un informe de NielsenIQ, el aumento fue impulsado principalmente por la expansión en la oferta y la caída en los precios, lo que hizo que numerosos consumidores accedieran a productos de línea blanca y pequeños electrodomésticos.

Crecimiento Excepcional en Ventas

El informe resalta que las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos registraron un impresionante incremento del 36%, superando el promedio de otras categorías de bienes durables. Este crecimiento no solo revitalizó el sector de electrodomésticos, sino que también reflejó una tendencia similar en mercados de automóviles y motocicletas.

Factores Detrás del Auge

Una serie de factores contribuyeron a este notable crecimiento. En primer lugar, 2025 marcó un año récord para las importaciones de electrodomésticos, gracias a políticas de desregulación que facilitaron la llegada de productos al mercado. Esta mayor variedad y volumen de productos, que antes estaban restringidos, ofrecieron a los consumidores muchas más opciones.

Además, la oferta ampliada llevó a una deflación de precios, haciendo que los electrodomésticos fueran significativamente más asequibles a lo largo del año. Comparando noviembre de 2025 con el mismo mes de 2024, las heladeras experimentaron un descenso de precios del 39,5% en dólares, mientras que los lavarropas vieron una reducción del 45%.

Impulso en la Demanda

Desde el lado de la demanda, la reducción de precios se convirtió en un factor clave para el crecimiento del sector. La mejora en el acceso al crédito también potenció las compras, permitiendo a muchas familias adquirir productos que antes les resultaban inaccesibles. Esta dinámica se vio reforzada por el incremento del salario real de los trabajadores del sector privado, mejorando así su capacidad de consumo.

Perspectivas Futuras

Eduardo Echevarría, Market CS Manager de NielsenIQ, afirmó que «el cierre de 2025 confirma que el mercado de electrodomésticos fue uno de los grandes protagonistas del año. La combinación de mayor oferta, precios bajos y un sistema financiero más activo generó un entorno muy propicio para la recuperación del sector». Este renovado régimen de oferta permite que categorías que históricamente enfrentaron restricciones lideren el crecimiento del mercado en Argentina.