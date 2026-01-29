Belén y La mujer de la fila destacan en la preselección de los Premios Platino

La representación argentina en los XIII Premios Platino Xcaret es notable, con "Belén" y "La mujer de la fila" como líderes de la lista. Estas películas destacan por sus múltiples nominaciones y renuevan la esperanza de éxito en la gala del audiovisual iberoamericano.

Una Gala Iberoamericana que se Acerca

Los esperados Premios Platino, que celebran lo mejor del cine y la televisión en Iberoamérica, se llevarán a cabo el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, ubicado en el Parque Xcaret, Riviera Maya, México. Este año, 258 producciones de 20 países han sido preseleccionadas, y el público espera ansiosamente la lista final de candidatos.

La Fuerte Presencia de Argentina en la Competencia

En la categoría de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Argentina ha logrado posicionar cuatro destacados títulos: Belén, de Dolores Fonzi; El mensaje, de Iván Fund; Gatillero, de Cristian Tapia; y La mujer de la fila, de Benjamín Ávila. De estos, Belén y La mujer de la fila se destacan no solo por su calidad artística, sino también por la diversidad de categorías donde han sido mencionadas.

Series Argentinas en el Escaparate Internacional

La presencia de Argentina se extiende a las series, con producciones como El Eternauta (Bruno Stagnaro), Menem (Mariano Varela) y Viudas Negras: P*tas y chorras (Malena Pichot) preseleccionadas en la categoría de Mejor Miniserie o Teleserie, un rubro que ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años.

Directores Argentinos en la Competencia

En el apartado de dirección, Dolores Fonzi y Benjamín Ávila compiten por el galardón a Mejor Dirección por sus respectivas obras, Belén y La mujer de la fila. En el ámbito de las series, Bruno Stagnaro, Malena Pichot y Mariano Varela son candidatos destacados por su labor en este crecimiento televisivo argentino.

Interpretes Argentinos que Dejan Huella

La lista de nominados en categorías de actuación muestra una fuerte representación local. Entre las aspirantes a Mejor Interpretación Femenina están Dolores Fonzi (Belén), Luisana Lopilato (Mensaje en una botella) y Marilú Marini (27 Noches). En la categoría masculina, destacan Daniel Hendler, Guillermo Francella y Marcelo Subiotto.

Un Mosaico Creativo en la Industria Audiovisual

Además, Belén se hace eco en categorías de reparto con las actuaciones de Camila Pláate y Julieta Cardinali, entre otros. En el ámbito de las series, sobresalen nombres como Ricardo Darín y César Troncoso por El Eternauta, resaltando el alto nivel artístico de las producciones argentinas en competencia.

Un Reconocimiento Ampliado para la Industria Argentina

Argentina no solo brilla en las categorías principales, sino que también compite en guion, música original, documental y animación, sumando candidaturas en numerosas categorías técnicas. En esta fase de preselección, el país suma un total de 22 títulos, empatando con Brasil y detrás de España y México, que cuentan con 34 cada uno.

A la Espera de los Nominados Finales

Con ansias se espera la selección de los finalistas en cada categoría, que se enfrentarán en una gala que reunirá a las figuras más prominentes del cine y la televisión iberoamericana. Con una notable representación, el audiovisual argentino busca recuperar su protagonismo en el escenario internacional.