¿Benefició a MasterChef Celebrity el regreso de los eliminados?

El regreso de El Encargado, la aclamada serie de Disney+ protagonizada por Guillermo Francella, aportó un viento refrescante a la programación de El Trece. Este lunes, el canal logró acercarse a las cifras de Telefe, creando un clima de expectación en el prime time. Sin embargo, el martes, la competencia se intensificó aún más con el regreso de MasterChef Celebrity, que recuperó su audiencia.

MasterChef Celebrity Despierta Pasiones

La gala del lunes, marcada por la eliminación de **Emilia Attias**, alcanzó un rating de 9,8 puntos. Pero el martes, durante el inicio del **Repechaje**, este número se disparó a 12,2 puntos, reflejando el interés de los televidentes por ver cómo los eliminados intentan redimirse. La competencia ahora cuenta con cuatro nuevos participantes: **Esther Goris**, **Rusherking**, **Evelyn Botto** y **Ariel Puchetta**.

Un Aumento Notable en las Cifras

La expectativa en torno al regreso de los concursantes impulsó al reality conducido por **Wanda Nara** en Telefe, que escaló 2,4 puntos, siendo esta una mejora significativa en tiempos de competitividad feroz. Además, la segunda parte del show también destacó, alcanzando 9,2 puntos.

El Encargado Pierde Terreno

A pesar del gran interés generado por el regreso de Francella, **El Encargado** vio un descenso en su audiencia el martes, marcando solo 3,8 puntos, una baja de 4 décimas respecto al lunes.

Otros Programas que Luchan por la Audiencia

El resultado del día se completó con **Pasapalabra**, que subió de 7 a 8,7 puntos. Por su parte, **El noticiero de la gente** alcanzó 7 puntos, seguido de cerca por **Telefe noticias** con 6,9. El Trece no logró romper la racha de Telefe, ya que lo mejor que logró con **El Zorro** fue 3,6 puntos.

Rendimiento de Nuevos Ciclos

En su segunda semana, **La cocina rebelde** culminó con 2,9 puntos, una ligera disminución respecto a su estreno. En contraste, **The Balls**, presentado por **Benjamín Vicuña**, obtuvo un 2,1, marcando su cifra más baja.

Índices de Audiencia en Otras Cadenas

En Elnueve, **Bendita** ganó terreno con 2,6 puntos, mientras que **LAM** se posicionó en América con 3,3. En la Televisión Pública, **Se siente Argentina** lideró con un modesto 1,1.

Telefe Continúa Dominando

Con un promedio general de 6,8 puntos, Telefe se mantiene como el canal más visto, subiendo incluso tres décimas en comparación con el lunes. El Trece obtuvo 2,7 puntos. La diferencia se amplió entre América y Elnueve, donde América superó a Elnueve con 2,3 puntos frente a 1,5.

El Futuro de MasterChef Celebrity

Este miércoles, **MasterChef Celebrity** retomará su **Repechaje** a partir de las 22:15, contando con la participación de ocho concursantes bajo la atenta mirada de **Emilia Attias** y **Sofía Martínez** desde el balcón, quienes se destacaron en la última ronda.