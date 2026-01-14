Torres propone incluir el ecocidio en el Código Penal tras los incendios en Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lanzó una propuesta contundente en respuesta a la creciente crisis de incendios en la región: incluir el ecocidio en el Código Penal. Su declaración llega en un momento crítico, donde los bosques y la fauna están bajo amenaza.

Propuesta del Gobernador: Un llamado a la acción

Durante una reciente entrevista, Torres destacó la urgencia de establecer legalmente el ecocidio como un crimen. “El año pasado, atrapamos a dos personas que iniciaron un incendio intencional por un conflicto vecinal en Cholila. Los encontramos con bidones de combustible en la mano, justo después de comenzar el fuego, y permanecieron un mes tras las rejas”, compartió el gobernador.

En este sentido, enfatizó: “Quien desencadena esta tragedia debería enfrentar una pena que corresponda al tiempo que el bosque nativo tarde en recuperarse”. Estas palabras resonaron fuertemente en la comunidad, reforzando la idea de una legislación más estricta sobre delitos ambientales.

La severidad de los incendios en Chubut

El gobernador instó a no minimizar la gravedad de la situación. “A menudo, se considera como una contravención. Esta semana, por ejemplo, una pareja de turistas encendió un fuego en el Parque Nacional Los Alerces, una acción totalmente prohibida en la Patagonia”, detalló.

Torres recordó que hace dos meses se declaró la emergencia ígnea, anticipando que enfrentarían la peor sequía desde 1965. “Los incendios, ya sean intencionales o accidentales, ocurren cada año”, señaló.

Hacia un cambio en la legislación

El mandatario concluyó haciendo un llamado a la unidad para crear los consensos necesarios que conduzcan a sanciones más severas. “Es esencial que las penas se ajusten a la magnitud de estos delitos”, afirmó, reflejando la necesidad de proteger el medio ambiente y garantizar un futuro más seguro para la región.