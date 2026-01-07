Beneficios Fiscales y Reducción de Percepciones: Cambios Clave para Contribuyentes en 2026

El comienzo de 2026 trae consigo una disminución en las percepciones impositivas sobre consumos en dólares, facilitando la vida a los contribuyentes argentinos. La experta tributaria Elisabet Piacentini explica los detalles que hacen de este un año más sencillo para los que manejan consumos en moneda extranjera.

Según Piacentini, la simplificación de procesos se debe a que muchos usuarios ahora pueden pagar sus tarjetas directamente con dólares. Este cambio se produce gracias al levantamiento del cepo cambiario, permitiendo que muchos contribuyentes efectúen pagos desde sus cuentas en dólares y eviten el conocido recargo del 30%.

¡Cómo solicitar la devolución de percepciones en ARCA!

A pesar de la reducción en los montos, Piacentini enfatiza la importancia de iniciar el trámite inmediatamente. “El pedido se realiza en la plataforma de ARCA y es de carácter mensual”, explica. Cada período debe introducirse de forma individual, como por ejemplo, 202501 para enero.

Un punto a destacar es que las devoluciones incluyen un interés de casi el 3% mensual, acumulándose desde el día de la solicitud. Por lo tanto, no hay razón para demorar el trámite, aun si aún no está habilitado el mes de diciembre.

Aspectos Clave para Evitar Rechazos

Piacentini señala tres requisitos fundamentales para evitar inconvenientes con las solicitudes: “Primero, saldar cualquier deuda en ARCA; segundo, realizar el trámite mes a mes; y tercero, declarar tu CBU para el depósito correspondiente”.

Monotributo: Recategorización y Oportunidades

Enero es un mes crucial para los monotributistas, ya que se inicia el proceso de recategorización a partir del 20 de enero, con el plazo extendido hasta el 5 de febrero. “No habrá aumento en enero, pero sí en febrero”, aclara la especialista.

En cuanto al funcionamiento de ARCA, Piacentini observa mejoras significativas: “Se han simplificado muchas presentaciones y hay menos declaraciones juradas requeridas”, mencionando la implementación del IVA Simple. También destacó la prolongación de un plan de pagos de 60 cuotas para pymes, que ahora se extiende hasta el 30 de marzo.

Dólares No Bancarizados: Un Riesgo Constante

Finalmente, Piacentini hace hincapié en la necesidad de gestionar correctamente los dólares fuera del sistema bancario. “La gente ha comenzado a consultarlo, y es importante entender que mantener ahorros en efectivo implica una pérdida real de valor”, advierte, subrayando que si no se invierten, los dólares guardados se devalúan mes a mes.