Película del Día: ¿Qué Ver Hoy?

El panorama televisivo argentino se está reinventando este verano. Con una oferta más limitada, los canales buscan captar la atención del público a través de una mezcla de contenidos antiguos y algunos estrenos selectivos.

El Cambio en la Programación Televisiva

A diferencia de años anteriores, donde la televisión estival se llenaba de nuevos formatos y ciclos en vivo desde icónicas localidades turísticas, este 2025 los canales enfrentan un desafío mayor. La creatividad pareciera haberse limitado, y las estrategias van desde el reciclaje de programas exitosos hasta la inclusión de películas destacadas en la grilla.

El Trece y su Estrategia Cinematográfica

En el caso de El Trece, la falta de producciones de ficción nacional ha llevado a la cadena a seleccionar películas que han resonado en las salas de cine. Con la salida de programas como Buenas noches familia y Otro día perdido, el canal optó por ocupar las franjas horarias vacías con éxitos cinematográficos.

El Impacto de las Propuestas Cinematográficas

A partir de este lunes a las 21:30, El Trece busca competir con el popular reality gastronómico de Telefe, MasterChef Celebrity, ofreciendo una serie de películas aclamadas. En el marco de El mundo del espectáculo, se emitió El curioso caso de Benjamin Button, protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett, dirigida por David Fincher.

Benjamin Button: Un Relato Inusual

La historia narra la vida de un hombre que nace con ochenta años y rejuvenece a lo largo del tiempo, explorando sus relaciones y, especialmente, su romance con Daisy, el amor de su vida. A pesar de su alcance, la película promedió 3,3 puntos de rating, enfrentándose a fuertes competidores como Pasapalabra y MasterChef.

Próximos Estrenos en El Trece

007: Sin Tiempo para Morir

La famosa saga de Bond regresa con Daniel Craig en el papel principal. La historia se centra en un James Bond retirado disfrutando de la tranquilidad en Jamaica, que pronto es interrumpida por su amigo de la CIA, Felix Leiter, quien lo involucra en una arriesgada misión para rescatar a un científico.

Un Encuentro de Superhéroes

Además, el canal presentará una nueva adaptación del universo DC con Ezra Miller y Michael Keaton a la cabeza, dirigida por Andy Muschietti. Este filme, de 128 minutos, se vislumbra como una atrapante incorporación a la programación.

Una Nueva Visión de Batman

Con Robert Pattinson y Zoe Kravitz en los roles protagónicos, El Trece también incorporará El Batman, dirigido por Matt Reeves. Esta producción, que ha dejado huella en el cinematográfico reciente, tendrá una duración de 150 minutos.

Cerrando con Estilo: El Thriller de Christopher Nolan

La semana culminará con una joya del cine contemporáneo dirigida por Christopher Nolan, que presenta un intrigante thriller de espías y viajes en el tiempo. Con un elenco estelar, la película promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos.