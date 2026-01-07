El peronismo ignora a Maduro y apunta a Trump

La Reacción del Peronismo ante el Ataque Militar de Trump: Una División Sorprendente

Referentes del peronismo responden al impulso militar estadounidense, priorizando la condena a la intervención en Venezuela. El panorama se complica con las posturas divergentes entre sectores.

La reciente decisión de Donald Trump de llevar a cabo un ataque militar para capturar a Nicolás Maduro ha generado un amplio debate interno entre los líderes del peronismo. A pesar de las diferencias en sus vínculos con el chavismo, los principales referentes han optado por desafiar la acción estadounidense, destacando la ilegalidad de la intervención.

Desacuerdo Interno y Posturas Claras

Entre los nombres relevantes, Cristina Kirchner y Axel Kicillof han encontrado un punto de unidad. Ambos expresaron que el ataque militar viola la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Kirchner, en un mensaje en redes, subrayó la «ilegalidad del secuestro» de Maduro, refiriéndose a la codicia por el petróleo venezolano como un trasfondo de esta agresión.

Defensa de la Soberanía Nacional

Kicillof también se pronunció con firmeza, enfatizando que el respeto por la paz y la soberanía debería prevalecer sobre intereses económicos. A pesar de las diferencias que ha habido con Sergio Massa, el Frente Renovador también ha expresado un enérgico rechazo a la intervención militar, reafirmando la importancia de la libre determinación de los pueblos en el contexto venezolano.

Transparencia y Democracia

Massa ha adoptado una postura más crítica hacia el régimen de Maduro, abogando por la transparencia electoral. Sin embargo, las voces dentro de su propio espacio han recordado que la intervención militar no puede justificarse, incluso frente a irregularidades en el proceso político venezolano.

Responses Variadas en el Peronismo

A medida que la situación evoluciona, el discurso varía dentro del PJ. Guillermo Michel ha señalado que, aunque se condena la intervención, existe la necesidad de abordar las violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Maduro. A su vez, figuras como José Mayans y Germán Martínez han articulado una fuerte condena contra el ataque militar, considerándolo un precedente alarmante para las relaciones internacionales.

Un Desafío para el Futuro del Peronismo