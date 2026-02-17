martes, febrero 17, 2026
Noticias destacadas

Benfica vs. Real Madrid: ¡Sigue en Vivo la Champions League!

El Real Madrid se Prepara para un Encuentro Decisivo ante Benfica

En un duelo de alto voltaje en la UEFA Champions League, el Real Madrid se prepara para enfrentar al Benfica, con formaciones que prometen un espectáculo imperdible.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha elegido a un equipo sólido para visitar al club portugués. La lista confirmada incluye al destacado portero Courtois, acompañado por Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen y Carreras en la zaga. El mediocampo estará compuesto por Valverde, Tchouameni y Camavinga, mientras que la delantera contará con Arda Guller, Vinicius y el espectacular Mbappé.

Por su parte, José Mourinho, al mando del Benfica, ha optado por una alineación competitiva que incluye a Gianluca Prestiani y Nicolás Otamendi, quien asumirá el rol de capitán. El equipo se formará con Trubin en el arco, complementado por Dedic, Otamendi, Tomás Araújo y Dahl en defensa. La medular estará liderada por Aursnes y Barreiro, mientras que los atacantes Prestianni, Rafa Silva y Schjelderup buscarán marcar diferencias, apoyados por Pavlidis en la delantera.

