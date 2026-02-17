Camilo Torres: El ‘cura guerrillero’ del ELN y su legado 60 años después de su muerte

Después de décadas de búsqueda, se ha confirmado la identificación del sacerdote Camilo Torres, figura emblemática de la resistencia en Colombia. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ha entregado sus restos tras extensas investigaciones.

Identificación Aclamada por la UBPD

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció el 15 de febrero que ha identificado y entregado los restos de Camilo Torres, un hito en la historia del país tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016.

Esta identificación se logró luego de más de dos años de meticulosas investigaciones, que culminaron con la determinación de que los restos encontrados en junio de 2024 son, efectivamente, los del sacerdote guerrillero.

Metodología de la Identificación

Luz Janeth Forero, directora de la UBPD, destacó que la afirmación de que los restos corresponden a Torres se fundamento en una amplia evaluación de datos históricos y forenses, utilizando variadas fuentes para asegurar la autenticidad del hallazgo.

A pesar de las dificultades en el análisis de las muestras óseas, el Instituto Colombiano de Medicina Legal ha colaborado en el proceso. Sin embargo, la UBPD posee la autoridad para llevar a cabo estas identificaciones.

Un Legado que Perdura

Camilo Torres, conocido como el “cura guerrillero”, fue asesinado a los 37 años mientras luchaba en las filas del ELN, el segundo grupo guerrillero más significativo de Colombia. Sus restos fueron hallados en un cementerio de Bucaramanga, el lugar de su muerte, el 15 de febrero de 1966.

Un Recepcionista Comprometido

El sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien ha estado buscando los restos de Torres durante siete años, recibió los restos de su colega en la sede de la UBPD. Giraldo enfatizó las visiones diversas dentro de la familia Torres sobre el destino de sus restos y su importancia histórica.

El Comienzo de una Leyenda

Desde su nacimiento en Bogotá el 3 de febrero de 1929, Torres provenía de una familia adinerada, pero su vida estuvo marcada por un profundo compromiso social. Estudió derecho y posteriormente se convirtió en sacerdote, despertando su interés en los problemas de las comunidades más desfavorecidas.

La revolución cubana de 1959 y sus experiencias con diferentes sectores sociales lo llevaron a radicalizarse, y con ello, se desgastaron sus vínculos con la iglesia Católica. En 1965, se unió al ELN, convirtiéndose en un símbolo de la lucha social en Colombia.

Influencia que Trasciende Fronteras

Camilo Torres se convirtió en un referente no solo en Colombia, sino en toda América Latina, contando con el respaldo y la admiración de jóvenes revolucionarios en varios países. Su influencia y legado perduran, impulsando a nuevas generaciones a luchar por la justicia social.