Actividades imperdibles en EE. UU., México y Canadá para los fanáticos de Argentina

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, muchos argentinos están entusiasmados por seguir a la selección en Estados Unidos, México y Canadá. Pero hay mucho más que solo fútbol; estas ciudades ofrecen una variedad de experiencias turísticas que no te querrás perder.

La plataforma de excursiones Civitatis ha lanzado una guía completa para ayudar a los viajeros a disfrutar al máximo de sus visitas a las ciudades sede del torneo. No solo garantizará un fácil acceso a la pasión del fútbol, sino que también te permitirá explorar cada destino.

Explora las Ciudades Sede del Mundial

Las primeras confrontaciones de Argentina en la fase de grupos están programadas para el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, el 22 de junio frente a Austria en Dallas, y el 27 de junio contra Jordania, también en Dallas.

Actividades Imperdibles en Kansas City

En Kansas City, conocida como la Ciudad de las Fuentes, los visitantes pueden disfrutar de tours guiados en español que incluyen paradas en la Union Station y el Museo Nacional y Memorial de la Primera Guerra Mundial. Además, no te puedes perder la famosa barbacoa local, todo en un solo recorrido.

Experiencias en Dallas

Dallas es otro punto clave, y para los fanáticos del deporte, el tour por el estadio de los Dallas Cowboys es una opción popular. Otros puntos destacados incluyen el mirador GeO-Deck de la Torre Reunión, que ofrece vistas espectaculares a 145 metros de altura.

Descubre Otras Sedes Populares

Nueva York y Miami

Los destinos más reservados hasta ahora son Nueva York y Miami. En Nueva York, puedes optar por recorridos urbanos o asistir a un partido de los New York Yankees. Miami, por su parte, ofrece excursiones a las islas Bahamas y al parque nacional de los Everglades.

Ciudad de México y Toronto

En Ciudad de México, destacan las excursiones culturales a Teotihuacán y la Basílica de Guadalupe. Mientras que en Toronto, las salidas a las Cataratas del Niágara son una opción excelente para los amantes de la naturaleza.

Un Mundial que Va Más Allá del Fútbol

Civitatis ha creado esta recopilación de actividades como respuesta a la creciente demanda de servicios turísticos durante el Mundial. Los visitantes tienen la oportunidad de combinar su pasión por el deporte con el descubrimiento cultural y turístico de las ciudades anfitrionas, asegurando así una experiencia inolvidable.