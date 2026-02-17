Argentina: Líder Regional en Costo Laboral Formal y Doble Carga Social que Paraguay

Argentina se posiciona como el líder regional en costos laborales formales, destacándose por su alta carga social sobre el empleo. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) revela que el 34,6% del costo laboral de un trabajador promedio se destina a la seguridad social, superando ampliamente a sus vecinos sudamericanos.

Costos Laborales Comparativos en la Región

El estudio indica que, por cada 100 dólares que una empresa invierte en un empleado formal, más de 34 se dirigen al sistema previsional y a otras cargas derivadas. En este contexto, Argentina ocupa el tercer lugar a nivel mundial, solo detrás de Austria y Francia.

Contrastes Regionales

El contraste con otros países de Sudamérica es notable. Paraguay apenas alcanza un 16,5% del costo laboral, mientras que Uruguay se posiciona en 22,5% y Brasil oscila entre 20% y 28% en contribuciones patronales, beneficiándose de esquemas sectoriales que brindan alivios fiscales.

Impacto en Sectores Intensivos en Mano de Obra

Las diferencias en cargas afectan particularmente a sectores como confección y autopartes, donde variaciones de más de 10 puntos porcentuales pueden influir en decisiones de inversión. Según el informe de Argañaraz, los aportes personales en Argentina le suponen al empleador un 13,4% del costo laboral, muy por encima del promedio de la OCDE, que es del 8,1%.

Desafíos de la Formalidad Laboral

Paradójicamente, el trabajador medio no paga impuesto a las ganancias en el esquema analizado. Esto resulta en que la «cuña fiscal» total, que mide la diferencia entre el costo laboral y el ingreso neto, no es una de las más elevadas del mundo; la carga se concentra en costos fijos en lugar de impuestos progresivos.

Perspectivas para el Futuro

A medida que aproximadamente un 35% de los trabajadores argentinos están en la informalidad, la elevada estructura de costos laborales dificulta la contratación formal y representa un reto para cualquier estrategia que busque aumentar el empleo registrado. La necesidad de abordar la reforma laboral y fiscal se vuelve urgente, dado que Argentina se posiciona como el país más costoso para contratar en blanco en comparación con sus vecinos.