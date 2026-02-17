Prisión preventiva para manifestante que lanzó bomba molotov en protesta laboral

Un manifestante vinculado a una serie de ataques con bombas molotov en una protesta reciente permanece en custodia tras la decisión de un juez de dictarle prisión preventiva.

Milton Tolomeo, conocido como el «anarquista de las molotov», seguirá detenido luego de ser señalado como uno de los responsables de los disturbios ocurridos el 11 de febrero en el Congreso, donde se protestaba contra la reforma laboral. La decisión fue tomada por el juez Gonzalo Rua tras la solicitud de los fiscales de la Unidad de Flagrancia Este.

Detalles de la detención y hallazgos

Las autoridades realizaron un allanamiento en el domicilio de Tolomeo, donde encontraron bidones de combustible y material que promovía ideologías anarquistas. Entre los elementos incautados se encontraban ropa que presuntamente usó durante la protesta, guantes para altas temperaturas y dispositivos electrónicos.

Un video que lo delata

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, divulgó un video que exhibe a varios sospechosos de los ataques. Curiosamente, Tolomeo no estaba entre los 17 individuos identificados un día después de los incidentes, pero su participación fue confirmada a través de un análisis de imágenes de la manifestación.

Consecuencias legales

El juez Rua también decidió que la causa debía ser tratada por la justicia federal, en base a la legislación que aborda delitos relacionados con la seguridad pública y la administración pública. Esto coloca en el centro de la escena la gravedad de los actos cometidos durante la manifestación, lo que podría tener repercusiones legales significativas para los involucrados.

Otros detenidos y situaciones similares

El magistrado liberó a otros dos individuos que habían sido arrestados por los enfrentamientos. Uno de ellos fue grabado durmiendo en un cajero automático en Belgrano, mientras que el otro fue detenido en San Nicolás. Ambos contaban con antecedentes penales, lo que añade una capa más a la complejidad del caso.

Esta situación en el contexto de la actual protesta social pone de manifiesto las tensiones que persisten en el país, especialmente en momentos de cambios legislativos que afectan a los trabajadores.