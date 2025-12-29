Berlín y Londres refuerzan su cooperación militar con compra de artillería de más de 60 millones de euros

Revolución en la Artillería: Alemania y el Reino Unido Invierten 72 Millones en Nuevos Sistemas de Defensa

La alianza estratégica entre Alemania y el Reino Unido da un nuevo paso hacia adelante con la firma de un contrato de 72 millones de dólares para el desarrollo de avanzados sistemas de artillería sobre vehículos blindados.

Detalles del Proyecto de Artillería Moderna

De acuerdo a informes recientes, ambos países se han comprometido a adquirir sistemas de artillería que permiten realizar disparos en movimiento, con la capacidad de impactar objetivos a más de 70 kilómetros de distancia. Este acuerdo fue confirmado por el Ministerio de Defensa británico, que también reveló que se entregará un prototipo del sistema RCH 155 al Ejército británico, junto con dos unidades que serán probadas en Alemania.

Características del Sistema RCH 155

El RCH 155, desarrollado en conjunto por la empresa de defensa franco-alemana KNDS y Rheinmetall, es un sistema de alto rendimiento. Puede disparar hasta ocho proyectiles por minuto y es operado por un equipo de solo dos soldados. Además, cuenta con un alcance impresionante de hasta 700 kilómetros sin necesidad de reabastecimiento.

Un Alianza Estratégica en Respuesta a Nuevas Amenazas

Este proyecto de armamento no es una iniciativa aislada. En mayo, Berlín y Londres acordaron avanzar en el desarrollo de un arma de precisión de largo alcance, que se enmarca en esta colaboración más amplia. La meta es establecer capacidades para realizar ataques precisos a larga distancia, apuntando a objetivos en territorio enemigo.

Cooperación en Submarinos y Más

Además del proyecto de artillería, las naciones también han acordado colaborar más estrechamente en la caza de submarinos, en el marco del Acuerdo Trinity House, que establece una base sólida para la cooperación militar. En una reciente reunión en Berlín, el Ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, destacó que este avance es una respuesta necesaria a la dinámica actual de seguridad global.

El secretario de Defensa británico, John Healey, corroboró la importancia de esta alianza, señalando que la colaboración no solo fortifica las capacidades defensivas de ambas naciones, sino que también puede tener un impacto económico significativo, promoviendo inversiones y generando nuevos empleos.