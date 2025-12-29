Fechas de Inicio y Finalización

Calor Extremo: La Ola de Calor se Prolonga en el AMBA

El pronóstico del tiempo vuelve a sorprender, y esta vez los días de calor extremo se extenderán más de lo previsto. Un fenómeno climático que impactará la principal área metropolitana de Argentina y obligará a tomar precauciones.

Expertos climáticos habían anticipado que la ola de calor abarcaría solo desde el lunes hasta el último día del año, pero el panorama ha cambiado drásticamente. Los días calurosos se extenderán, alcanzando casi el doble de lo inicialmente pronosticado.

El Alza de Temperaturas en el AMBA La ola de calor se define como días consecutivos con temperaturas mínimas superiores a 22°C y máximas que superan los 32,3°C. Este evento climático en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se extenderá considerablemente, sumando casi cinco días, e incluso rozando los seis si se consideran las temperaturas registradas algunas horas antes de su inicio oficial.

¿Qué Sucedió con el Pronóstico? El domingo se esperaba una máxima de 32°C, pero los termómetros alcanzaron los 33°C. Las mínimas, por su parte, no descendieron de 24,7°C, indicando que el pico de temperaturas fue más elevado de lo anticipado. Este cambio sorpresa dejó a los residentes con una sensación de agobio acumulado y un clima más intenso del que se había proyectado.

Prevención ante el Calor Extremo Frente al informe de altas temperaturas, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) ha emitido recomendaciones para prevenir casos de deshidratación, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y ancianos.

Consejos Clave para Mantenerse Hidratado La SAP aconseja aumentar la ingesta de líquidos, sugiriendo alrededor de ocho vasos de agua al día. Además, es fundamental restringir el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas. Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas es otra recomendación clave.

Cómo Actuar ante el Agotamiento por Calor Si se detectan síntomas de agotamiento, se debe actuar con rapidez. Ofrecer líquidos a quienes presentan síntomas, trasladarlos a un lugar fresco y desvestirlos para favorecer la ventilación es esencial. Además, asegurar que la persona afectada descanse y consulte a un profesional de la salud si los síntomas persisten.

Identificando el Golpe de Calor El golpe de calor se presenta como una emergencia médica. Se manifiesta con temperaturas corporales que pueden superar los 39°C, síntomas como piel seca, aceleración del pulso, dolor de cabeza y confusión son indicativos de una situación grave que requiere atención inmediata.

Con este panorama, resulta vital que la población esté alerta y tome las precauciones necesarias para enfrentar este calor inusual. La ola de calor probablemente alcanzará su punto máximo a mediados de semana, con temperaturas que se prevén lleguen hasta los 38°C.