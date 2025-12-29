Dólar Blue y Oficial: Cotización en Vivo del 29 de diciembre de 2025

El Dólar en Argentina: Cotizaciones Actualizadas al 29 de Diciembre de 2025

Entérate de las últimas cifras del mercado cambiario en Argentina. Descubre las cotizaciones del dólar blue, oficial, MEP, y más en esta jornada.

Dólar Blue: La Cotización de Hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue se establece en $1530,00 para la compra y $1510,00 para la venta.

Dólar Oficial: Valores Actualizados

Según la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se encuentra a $1475,00 para la compra y $1425,00 para la venta este 29 de diciembre.

Dólar MEP: Alternativa Financiera

El dólar MEP, también denominado dólar bolsa, registra hoy un valor de $1482,70 para la compra y $1493,00 para la venta.

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

La cotización del dólar contado con liquidación se encuentra en $1525,00 para la compra y $1525,40 para la venta.

Dólar Cripto: Cotización en el Mundo Digital

En operaciones con criptomonedas, el valor del dólar cripto es de $1545,00 para la compra y $1539,42 para la venta.

Dólar Tarjeta: Pagos en Moneda Extranjera

El tipo de cambio para consumos en el exterior con tarjeta se cotiza hoy en $1917,50. Este se aplica a compras digitales, suscripciones y más.

Euro Oficial: Cotización en el Mercado Formal

De acuerdo con la pizarra del BNA, el euro oficial esta jornada se encuentra en $1755,31 para la compra y $1658,87 para la venta.

Euro Blue: La Realidad del Mercado Paralelo

En el ámbito informal, el euro blue opera a $1858,75 para la compra y $1826,75 para la venta, superando generalmente el valor oficial.

Riesgo País: Un Indicador Clave

Este lunes, el riesgo país se posiciona en 580 puntos básicos, un dato importante para evaluar la situación financiera del país según JP Morgan.