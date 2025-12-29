Descubre dónde encontrar los mejores clubes para disfrutar del calor en vacaciones y sus precios

¡Refrescate este Verano! Los Mejores Clubes para Disfrutar en Buenos Aires

Si buscas un plan ideal para combatir el calor y relajarte en estas vacaciones, no te pierdas los clubes que Buenos Aires tiene para ofrecerte. Espacios para disfrutar con amigos y familia te están esperando.

Durante el verano, el calor invita a buscar alternativas refrescantes y los clubes de Buenos Aires se presentan como la opción perfecta. Con instalaciones adaptadas para el ocio y la diversión, son el lugar ideal para pasar un día inolvidable.

Clubes Imperdibles para el Verano en Buenos Aires

En la Costanera Norte se encuentra el Parque Recreativo del Sindicato de Empleados de Comercio, un espacio que ofrece piletas, canchas de tenis, paddle y fútbol. Aquí, tanto socios como particulares pueden disfrutar de sus instalaciones. Las piletas están abiertas de lunes a viernes de 9 a 20 horas, y los sábados, domingos y feriados de 8:30 a 20 horas.

Tarifas para el Parque Recreativo

Para los afiliados, la entrada al predio es gratuita, con tarifas especiales para el uso de piletas y alquiler de canchas. Los particulares menores de 11 años pagan desde $10.000 en días hábiles y $12.000 durante el fin de semana. Para los mayores, los precios varían entre $16.000 y $20.000, además de promociones familiares atractivas.

Otro excelente lugar es el Club Comunicaciones. Situado en Lugano, cuenta con piletas, amplios espacios verdes, parrillas y canchas deportivas, y abre de martes a domingos de 9 a 20 horas. Los no socios deberán abonar una tarifa tanto para ingresar al club como al natatorio.

Precios del Club Comunicaciones

Las tarifas para el ingreso a las piletas son:

– Martes a viernes: $9.000 para menores de 11 años y jubilados, y $12.000 a partir de los 12 años.

– Sábados, domingos y feriados: $10.000 para menores y $18.000 para mayores.

Desde el 2 de enero, el Campo de Deportes de Banfield también abrirá sus puertas, ofreciendo un entorno perfecto para disfrutar del aire libre. Este espacio cuenta con piletas y áreas de parrillas y mesas, ideales para un día en familia o con amigos.

Lo Que Ofrece el Campo de Deportes de Banfield

Ubicado en Camino de Cintura y Zuviría, Luis Guillón, este campo promete ser un atractivo más para quienes buscan disfrutar del verano. Las tarifas se anunciaron recientemente y complementarán la variedad de ofertas en la ciudad.

Sin duda, Buenos Aires ofrece múltiples opciones para que aproveches al máximo el verano. Ya sea en familia o con amigos, estos clubes son una excelente oportunidad para relajarte, refrescarte y disfrutar de actividades al aire libre.