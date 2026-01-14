Betar, grupo pro-Israel, cierra operaciones en Nueva York tras investigación sobre ‘conducta violenta’

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció un acuerdo histórico con la organización pro-Israel Betar US, tras una exhaustiva investigación que reveló comportamientos de acoso y amenazas hacia comunidades musulmanas, árabes y judías en el estado.

En un movimiento decisivo para la protección de los derechos civiles, la fiscal general Letitia James hizo pública la resolución del caso contra Betar US. La investigación de su oficina catalogó a la organización como responsable de una serie de “asaltos motivados por prejuicios” que atemorizaban a diversos grupos en Nueva York.

Detalles del Acuerdo

El acuerdo requiere de Betar que “cese inmediatamente” cualquier actividad que incite violencia. Además, se impone una sanción suspendida de $50,000, la cual se activará si la organización incumple con los términos establecidos.

La Investigación Reveladora

Según la oficina de James, Betar ha sido catalogada como un “grupo extremista” por la Liga Anti-Defamación (ADL). Se encontró que la organización había apuntado repetidamente a individuos basándose en su religión y origen nacional, violando las leyes de derechos civiles de Nueva York.

“Nueva York no tolerará organizaciones que apaguen la expresión libre usando miedo y violencia,” afirmó James, enfatizando un compromiso con una sociedad más inclusiva.

Detalles de Comportamientos Inaceptables

El informe también documentó la creación de una lista de nombres que Betar había enviado a la administración Trump, señalando a estudiantes y académicos que participaban en las protestas contra Israel, pidiendo su deportación. Estos hallazgos generaron preocupación por el uso de tácticas de intimidación en el ámbito académico.

Reacciones y Declaraciones de Betar

A pesar de las graves acusaciones, un portavoz de Betar, Daniel Levy, declaró que la organización “niega categóricamente” las alegaciones de mala conducta. Sin embargo, se indicó que Betar estaba en proceso de disolverse en Nueva York y había dejado de operar.

Brutalidad Verificada

Más allá de las amenazas verbales, la investigación identificó múltiples incidentes de violencia física y acoso. Informes referencian situaciones en las que miembros de Betar intimidaron a aquellos considerados como pro-Palestina, alentando incluso a llevar armas a las protestas.

Una Comunidad Vigilante

Como resultado de este acuerdo, las autoridades locales han reafirmado su compromiso con la protección de todos los neoyorquinos, y líderes comunitarios han expresado su apoyo a las acciones de James. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que Betar había “sembrado una campaña de odio” y expresó su gratitud por la búsqueda de justicia por parte de la fiscal general.