Municipio y Provincia Avanzan en Relevamientos Conjuntos

La situación en Puerto Patriada, Rincón de Lobos y El Pedregoso demanda atención urgente. Equipos de ayuda están en terreno, trabajando codo a codo con los vecinos afectados para ofrecer el apoyo necesario.

En medio de la declaración de emergencia, se llevan a cabo relevamientos conjuntos entre el municipio y la provincia. Durante los últimos días, se han realizado visitas a las viviendas de quienes sufrieron los embates de situaciones adversas en Puerto Patriada, Rincón de Lobos y El Pedregoso.

Equipos Interdisciplinarios en Acción

Los operativos de asistencia están a cargo de equipos interdisciplinarios que integran personal municipal y provincial, junto a profesionales de la salud y efectivos de la policía comunitaria. Esta colaboración permite realizar entrevistas personalizadas que permiten recabar información específica sobre las necesidades de cada familia afectada.

Primera Etapa de Ayuda y Nuevas Iniciativas

En una primera fase ya se han distribuido elementos de primera necesidad, tanto para los damnificados como para sus animales. Actualmente, se inicia una segunda fase que incluye la atención de necesidades críticas como vivienda, reposición de herramientas de trabajo, reconstrucción de alambrados y la continuación en la distribución de alimentos para animales.

Refuerzo de Ayuda en Zonas Clave

Las autoridades han anunciado que las recorridas en Rincón de Lobos y El Pedregoso se intensificarán en los próximos días. Esta medida busca asegurar que cada vecino afectado reciba la asistencia adecuada, ampliando así el alcance de los relevamientos y garantizando que nadie quede sin apoyo.