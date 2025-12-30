Bezos: La habilidad clave para superar a la IA en el trabajo

A medida que la inteligencia artificial avanza, la necesidad de empleados creativos y proactivos se vuelve crucial para mantener su relevancia en el mercado laboral.

En el contexto actual, la innovación se presenta como la clave para la supervivencia laboral. Según el Foro Económico Mundial, aunque se prevé la creación de 170 millones de nuevos trabajos en los próximos años, también se estima que la misma cantidad podría ser automatizada.

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ha subrayado que hay un perfil de trabajador que la IA no puede reemplazar: el que posee la capacidad de inventar. Estas declaraciones fueron realizadas durante la Italian Tech Week 2025 en Turín, donde enfatizó que la creatividad es fundamental para el desarrollo de tecnologías innovadoras.

La Innovación como Base del Progreso

Bezos argumenta que el verdadero avance tecnológico depende de individuos que puedan imaginar y construir lo que aún no existe. Esta mentalidad fue esencial para transformar Amazon, inicialmente una librería en línea, en un gigante del comercio electrónico.

Entrevistas con Enfoque Creativo

El empresario destacó la importancia de evaluar la capacidad creativa de los candidatos en las entrevistas. “Siempre pregunto por algo que hayan inventado”, reveló Bezos. Considera que esta actitud es vital frente a la competencia y recuerda que muchas startups tecnológicas comenzaron en garajes.

Desafíos y Despidos en Amazon

Sin embargo, estas declaraciones llegan en un momento crítico, ya que Amazon anunció recientemente una nueva ola de despidos, con la desvinculación de 1.800 ingenieros en EE. UU. y un recorte global de aproximadamente 14.000 empleados.

La directora de Recursos Humanos de Amazon, Beth Galetti, afirmó que la empresa sigue comprometida con la innovación, a pesar de los despidos significativos. Analistas del sector han expresado sus preocupaciones, planteando que la decisión de prescindir de ingenieros resulta contradictoria en un entorno donde la creatividad es vital frente a los avances de la inteligencia artificial.