Consensos en medio del conflicto: tensiones en la última sesión sobre el Código de Convivencia

La Legislatura de Córdoba celebró su último encuentro del año con la presencia de 59 legisladores y una serie de debates sobre temas clave que continuarán en febrero.

Inicio de la Sesión y Agenda Clave

La sesión, liderada por la vicegobernadora Myrian Prunotto, comenzó a las 16:53 con la sala casi completa. A pesar de la expectativa de un debate acalorado, se logró un consenso significativo en la reforma de la Ley de Tránsito y el Código de Convivencia, aunque varios puntos polémicos fueron pospuestos.

Prohibiciones Postergadas

Entre los temas debatidos, se decidió aplazar la discusión sobre la prohibición de los llamados «naranjitas truchos» y el control sobre limpiavidrios, además de no sancionar a los antivacunas ni restringir el uso de motos con acompañantes. La atención se centrará en estos asuntos cuando la legislatura vuelva a operar en febrero, lo que generó críticas desde la oposición.

Nuevas Normativas y Consensos

La agenda de la sesión incluyó la aprobación de agosto como el «Mes de la Vacunación Segura», un paso adelante en la salud pública. También se aprobó la cesión de un terreno a la Asociación Civil Club Palermo Bajo y se reformó la Orgánica de Ministerios, permitiendo que Miguel Siciliano firme en el nuevo Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional.

Cambios en el panorama político

Otro importante punto de la sesión fue la autorización de la licencia solicitada por la legisladora Nadia Fernández, quien asumirá como segunda del ministro de Justicia, Julián López. Este cambio marca la salida de una figura clave del PJ en medio de tensiones con la oposición.

Críticas y Posturas de la Oposición

A pesar de los logros, el clima fue tenso debido a las críticas por postergar decisiones difíciles. El jefe del bloque UCR, Matías Gvozdenovich, pidió un debate más profundo sobre estos temas, señalando que afectan a toda la sociedad.

La diputada Alejandra Ferrero expresó su preocupación por la falta de avance en cuestiones sensibles, sugiriendo que el oficialismo se dejó influenciar por la presión externa.

Reacción del Oficialismo y el Ministro de Seguridad

El oficialismo respondió a las críticas, defendiendo la postergación como una medida de prudencia ante las diferencias en la oposición. Fernández enfatizó que el consenso no implica retroceder y puntualizó que buscan ordenar la convivencia sin criminalizar la pobreza, en respuesta a las críticas de la Iglesia sobre restricciones a las actividades informales.

Regulaciones Nuevas en el Código de Convivencia

En la parte final de la sesión, se avanzó en la incorporación de nuevas contravenciones al Código de Convivencia, abordando la realización de fiestas clandestinas y la disposición ilegal de residuos, entre otros. Esta ley pretende proporcionar herramientas más robustas para gestionar problemas sociales y ambientales en la ciudad.

Aprobaciones Finales

Finalmente, la modificación al Código de Convivencia fue aprobada con 68 votos a favor y una disidencia notable. Esta medida busca abordar de manera integral los desafíos que presenta la violencia urbana en Córdoba. Además, se introdujeron cambios a la Ley de Tránsito que facilitarán el uso de sistemas de luces automáticas, marcando un avance en la normativa vial.