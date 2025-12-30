Experto en mercados: ‘Es positivo no perseguir a quienes ahorran’

La nueva legislación sobre inocencia fiscal promete transformar la forma en que los argentinos ahorran en dólares, aunque el camino hacia una normalización en el sistema bancario será gradual y dependerá de su implementación y de las respuestas de las entidades financieras.

Alejandro Bianchi, reconocido asesor financiero, destacó en una reciente entrevista que la ley de inocencia fiscal podría marcar un hito en la normalización de los hábitos de ahorro y consumo en el país. A pesar de ello, subrayó que el éxito de esta medida dependerá de la regulación y del comportamiento de los bancos.

Depósitos en dólares: Un cambio necesario en la regulación

Uno de los aspectos más destacados de la nueva norma es su provision para que los ahorradores puedan depositar dólares en entidades bancarias sin necesidad de justificar el origen de esos fondos, siempre que se mantenga dentro de ciertos límites. Bianchi explicó que, en la práctica, los depósitos menores a 32.000 dólares mensuales no deberían generar solicitudes de información ni reportes por parte de los bancos.

No obstante, el especialista advirtió sobre las tensiones que pueden surgir entre el mensaje político de la ley y la realidad operativa de los bancos, cuyas áreas de compliance han adoptado una postura cada vez más cautelosa. Según él, “los bancos han terminado colaborando con el Estado en la persecución de ciertos ahorros”.

Un ingreso gradual: ¿esperar un flujo inmediato de dólares?

En cuanto a la inyección de dólares al sistema, Bianchi es claro: no se anticipa un ingreso repentino. “El flujo se dará de manera natural, a medida que las familias opten por utilizar sus ahorros en grandes compras, como automóviles o bienes raíces”, argumentó.

Adicionalmente, destacó la necesidad de corregir una particularidad estructural en Argentina, donde los pequeños gastos a menudo se financian a plazos mientras que las transacciones mayores se hacen en efectivo. “Es irónico que se pague un electrodoméstico en cuotas y un departamento al contado”, comentó.

Impulsando un sistema financiero más robusto

El asesor considera que esta legislación puede contribuir a un sistema financiero más desarrollado, facilitando la circulación de ahorros en dólares mediante transferencias sin temor a ser investigados.

En este sentido, también sugirió que una posible reforma laboral que permita pagar salarios en dólares podría favorecer la integración de la divisa en el circuito económico formal, mejorando su circulación.

Estabilidad cambiaria y riesgos en el horizonte

Bianchi relaciona la ley de inocencia fiscal con un objetivo mayor: reforzar las reservas del país y estabilizar el sistema. Destacó que, mientras se habla de escasez de reservas, hay una gran cantidad de dólares físicos que circulan en el país. “Es positivo que parte de ese ahorro regrese al sistema”, afirmó.

En cuanto al tipo de cambio, el experto observó que, con las intervenciones recientes, se ha logrado una notable estabilidad, lo que también afecta la evolución del riesgo país, que ha disminuido considerablemente.

Finalmente, Bianchi enfatizó la importancia de prestar atención al contexto financiero inmediato, especialmente con el próximos pagos de deuda. Sugirió que una estrategia de repo podría ser clave para evitar tensiones en las reservas y mantener la calma en los mercados.

Con una tasa Badlar que ha experimentado una disminución significativa, Bianchi observa un amplio margen de crecimiento para el crédito, lo que podría facilitar la inclusión financiera en el país.