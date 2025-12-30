Las Claves de la Pérdida de la Soberanía Digital

La circulación de un volumen masivo de información personal, vinculada a diversas fuentes tanto públicas como privadas, plantea un serio desafío para la seguridad de los ciudadanos. La preocupación no radica solo en si hubo un hackeo, sino en cómo esta situación afecta la percepción de control que tienen las personas sobre su propia identidad.

La Privacidad en Peligro

La identidad digital de millones se ha convertido en un activo explotable, lo que genera una pérdida de confianza que va más allá de las contraseñas. La seguridad digital ha pasado de ser un tema de discusión política a una cuestión de vulnerabilidad colectiva, donde la ciudadanía se siente como un rompecabezas en manos ajenas.

Puntos Ciegos en la Seguridad Estatal

La discusión sobre si los sistemas oficiales han sido vulnerados puede sonar técnica, pero es irrelevante ante la realidad del riesgo. Actualmente, enfrentamos una «arquitectura de la fuga» donde los datos fluyen de organismos públicos a terceros, poniendo en jaque la seguridad de la información.

El Riesgo en la Gestión de Datos

El verdadero peligro no proviene de los sistemas estatales, que pueden estar intactos, sino de los depósitos de datos en manos de terceros. Si la información se desvía hacia estos «concentradores» sin las debidas medidas de seguridad, la filtración se vuelve inevitable, llevándola incluso a la Dark Web sin que se genere una alerta pública.

Impacto Social y Estadísticas Alarmantes

El daño causado por estas crisis no solo se mide en datos perdidos, sino en la desconfianza que se establece en la sociedad. La ciudadanía entra en pánico no por complicaciones técnicas, sino al comprender que su información está desprotegida. Esta vulnerabilidad ha ido en aumento en los últimos años, mostrando un patrón preocupante de incidentes que involucran a instituciones como la AFIP y ANSES.

La Realidad Regional de la Ciberseguridad

América Latina enfrenta un número significativo de incidentes semanales, superando en un 39% el promedio global. Este escenario refleja la gravedad de la situación y la necesidad urgente de acciones concretas para mejorar la infraestructura de seguridad.

El Futuro de la Ciberseguridad en Argentina

El mercado argentino de ciberseguridad proyecta un crecimiento significativo, pero ese aumento no garantiza una mejora en la madurez institucional. El Estado debe asumir la soberanía de los datos y asegurar que la protección sea parte de las obligaciones contractuales, mientras insiste en la importancia de auditar la seguridad durante todo el año.

Preparación Para el Futuro

La clave para las organizaciones radica en demostrar una gestión clara y efectiva de sus datos. La pregunta crucial ya no es si confían en sus sistemas, sino si pueden evidenciar dónde están sus datos, cómo están protegidos y si tienen un plan de reacción ante eventualidades. La seguridad digital no es un lujo, es una necesidad; la soberanía de los datos requiere ser auditada y supervisada constantemente.

*Fernando Arrieta es Director Regional de G-CERTI Global Certification.